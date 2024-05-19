Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Derdiman: ''Her zaman her konuda yanınızdayız''

Görme Engelli Kur’an Kursu dönem sonu programı yapılan etkinliklerle son buldu.

Görme Engelli Kur’an Kursu dönem sonu programı Altıeylül Belediyesi Abdülhamid Han Gelişim Merkezi çok amaçlı salonda yapıldı. Altıeylül Müftülüğü’nün desteklediği ve Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezin’nde açılan kursta eğitim-öğretim gören 10 görme engelli öğrenci dönem içerisinde öğrenmiş olduklarını sergilediler.

Protokol öğrencileri yalnız bırakmadı

Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman’ın katılım sağladığı programa; Diyanet İşleri Başkanlığı Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan, Saadet Partisi İl Başkanı Abdülkadir Durmaz, Altıeylül Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Melek Gezgin, Türkiye Görme Engelliler Balıkesir Şube Başkanı Şehabettin Gökten, Görme Engelliler Kuran Kursu Öğretmeni Feyza Arslan, Altıeylül Müftülük Engelli Koordinatörü Bayram Altıntaş, Kasaplar Camii İmam Hatibi Cengiz Bilgiç, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman: Herkese teşekkürler

Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman, “Bu güzel günü bizlere yaşatan siz değerli öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Oku emrini yerine getiren ve yerine getirmek için çaba sarf eden, bu imkanları bu kardeşlerimize sunan herkesten Allah razı olsun. Hz.Ali Efendimiz şöyle buyuruyor ‘Bana Bir Harf öğretenin, 40 Yıl Kölesi Olurum’ ve hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

"Bizlere ne görev düşüyorsa bizler hazırız"

Başkan Yardımcısı Mehmet Derdiman, “Engel diyorlar, engel insanların kalbinde, imanlarında olmasın. Kuran’ı Kerim’i öğrenmek için çaba sarf eden sizlere hayatlarınız boyunca başarılar diliyorum. Kıymetli kardeşlerimizin çabasından dolayı Allah razı olsun. Bizlerin üzerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Cenab-ı Hak hiçbir engel tanımayan bu kardeşlerimizin hayat boyu yüzlerinin gülmesini tebessüm etmesini nasip eylesin” diye konuştu.

Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan: Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun

Diyanet İşleri Başkanlığı Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan, “Görme engelli öğrencilerimizin Yüce Kelamımız Kur'an-ı Kerimi öğrenme konusundaki gayretlerini ve azimlerini takdirle karşılıyor, başta kurs hocamız olmak üzere tüm emeği geçenlere ve ailelerine can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Kurs öğreticisi Feyza Arslan: Altıeylül Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum

Görme Engelliler Kuran Kursu Öğretmeni Feyza Arslan; “İlim yolculuğunda eriştiğimiz bu menzilde sizlerle paylaştığımz bu programımız 10-16 Mayıs Engelliler Haftası akabinde yapılması hoş bir tevakuf oldu. Malumunuz ki her sağlıklı bir insan engelli adayıdır. Engelli insanların da sağlıklı olanlardan herhangi bir farkı yoktur. Onlara doğru eğitim verildiğinde en az sağlıklı insanlar kadar başarılı olmaktadırlar. Burada bulunan arkadaşlarımız bu durumun en güzel örneğidir” dedi.

Arslan: Derslerimizi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdik

Görme Engelliler Kuran Kursu Öğretmeni Feyza Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Onlar parmak uçlarıyla Kur’anı harf harf okuma konusunda büyük gayret gösterdiler ve başardılar. Birey alfabesi ile görme engellilere yönelik Kuran-ı Kerim’den sureler, Kuran-ı Kerim’den seçme dualar, 40 hadis gibi eserleri hazırlayan kendisi de görme engelli olan ve birey alfabesinde büyük emek harcayan Rıdvan Cinkaya hocamıza, Diyanet İşleri Başkanlığımızın müftülüklerimizin vesilesiyle açmış olduğu kurslarla Türkiye’nin bir çok yerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Bunlardan biri de il ve ilçe müftülüklerimizin bu konudaki hassasiyetleri ve Altıeylül Belediyesi’nin Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi’nde bizlere sınıf açarak verdiği destek ile açılan Kur’an kursumuzdur. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”