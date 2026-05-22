Altıeylül Belediyesi memur ve kadrolu işçileri kapsayan banka promosyon sözleşmesi imzaladı

Altıeylül Belediyesi memur ve kadrolu işçileri kapsayan banka promosyon sözleşmesi imzaladı
Altıeylül Belediyesi ile VakıfBank arasında yapılan anlaşma kapsamında 154 personele kişi başı 90 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çalışanların ekonomik anlamda desteklenmesine önem verdiklerini belirterek yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Başkan Hakan Şehirli “Altıeylül Belediyesi olarak büyük bir aile anlayışıyla çalışıyoruz. Belediyemizin başarısında mesai arkadaşlarımızın emeği, alın teri ve özverisi çok büyük. Çalışanlarımızın haklarını korumak ve ekonomik anlamda en iyi koşulları sağlamak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda memur ve kadrolu işçilerimizi kapsayan banka promosyon sözleşmesini imzaladık. 154 personelimizi kapsayan anlaşma doğrultusunda kişi başı 90 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Yapılan anlaşmanın tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen promosyon anlaşmasının çalışanlara ekonomik katkı sağlaması hedeflenirken, belediye yönetimi personelin sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

