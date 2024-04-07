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Ankara Büyükşehir Belediyesi 137 ton 526 kilogram uygun fiyatlı et satışı gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 137 ton 526 kilogram uygun fiyatlı et satışı gerçekleştirdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla Ramazan ayında başlattığı, Uygun Fiyatlı Et Satışı uygulaması ile 11 Mart-5 Nisan tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin uygun fiyatla sağlıklı, kaliteli ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ramazan ayında başlatılan “Uygun Fiyatlı Et Satışı” uygulaması ile 11 Mart-5 Nisan tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et Başkentlilere ulaştırıldı.

MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERDE 137 TON 526 KİLOGRAM ET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkentlerin sofrasına bereket getiren, başlatıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören ve yüzde yüz yerli besi hayvanlardan elde edilen uygun fiyatlı ürünler, 7 Başkent Market şubesi ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Yoğun ilgi gören Uygun Fiyatlı Et Satışı uygulaması ile 137 ton 526 kilogram kırmızı et ve beyaz et Başkentlilerin mutfağına girdi.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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