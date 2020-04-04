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  4. 04 Nisan 2020 10:43

Ankara Büyükşehir de ücretsiz maske dağıtımına başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını ve ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir de ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
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Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

”Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız”

 

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