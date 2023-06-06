Ankara Büyükşehir yeniledi: Sakarya Çiçekler Çarşısı'nda esnaf yeni dükkanlarında iş başı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilen Sakarya Çiçekçiler Çarşı’nda esnaflar yeni dükkânlarında iş başı yaptı. Daha modern ve konforlu hâle getirilen Sakarya Çiçekçiler Çarşısı’nın yenilenmesi kapsamında toplamda 200 metrekarelik alanda, bir lostra, bir büfe ve 14 adet çiçekçi dükkânı esnafa kazandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli esnafın daha modern ve konforlu alanlarda kaliteli hizmet vermelerini sağlamak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızılay’ın simgelerinden biri olan Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında; toplamda 200 metrekarelik alanda bir lostra, bir büfe ve 14 adet çiçekçi dükkânı caddenin dokusuna uygun bir şekilde yenilenerek esnafa teslim edildi.

BAŞKENTLİ ESNAFA ÇİÇEK GİBİ İŞ YERİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2022 yılının Haziran ayında tanıtımını yaptığı 110 proje arasında bulunan ve baştan aşağıya yenilenen Sakarya Çiçekçiler Çarşı’nda esnaflar yeni dükkânlarına yerleşti.

Çiçek satışına ve üretimine uygun şekilde dizayn edilen dükkânların tavanında da sera etkisi oluşturacak bir çalışma yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından işlerine devam edebilmeleri amacıyla kurulan geçici çadır satış alanından tamamlanan dükkânlara yerleşmeye başlayan esnaf, rengârenk çiçeklerin satışına başladı.

YENİ VE MODERN DÜKKÂNLAR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Uzun yıllar fiziki koşulların uygun olmadığı bir ortamda hizmet vermeye çalışan çiçekçi esnafı, daha modern ve konforlu hâle getirilen dükkânlarında binlerce rengârenk çiçeği Başkentlilerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Kısa sürede tamamlanan dükkânlarında iş başı yapan esnaf ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Metin Acar: “Uzun yıllardır çiçekçilik yapıyorum. Eskiden yıkık dökük olan dükkânlarımızı ABB yenileyerek çok güzel bir dükkâna dönüştürdü. Müşterilerimiz içeriye girince çiçekçi dükkânına girdiklerini hissediyorlar artık. Daha aydınlık, daha ferah bir dükkânımız olduğu için artık müşterilerimiz de daha yoğun ilgi gösteriyor. Çiçeklerimizi daha rahat satıyoruz. Mansur Yavaş hiç güvenimizi kırmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”

-Gülcan Toprakçıoğlu: “Daha önce demir barakalardaydık. Artık Ankara’ya yakışır bir hâle geldik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Eda Seçilmiş: “Daha öncesinde burası harabe, çöplük gibiydi. Dükkânımızın içi, dışı ve yerleri çok güzel oldu. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”

-Mert Ümit İlikçi: “Sağ olsun Mansur Başkan’ımız bize hizmetlerini sundu. Görsel açıdan ve çevre yönünden yenilenmesi güzel oldu. Eski ortam bir çevre kirliliğiydi resmen. Eski ortam giderek nezih bir ortam oluştu. Mansur Yavaş iyi ki var. İyi ki belediye başkanımız. Teşekkür ediyoruz.”

-Zeki Çakmak (Ankara Sakarya Çiçekçiler Derneği Başkanı): “Burası uzun zamandan beri ciddi bir sorun teşkil ediyordu. Ankara’ya yakışır modern bir yapı olmasını talep etmiştik. Başkanımız bizi kırmadı ve talebimizi yerine getirdi. Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”