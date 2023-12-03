Ankara'da Çocuk Meclisi üyeleri mazbatalarını Mansur Yavaş'tan aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 28’inci dönem üyeleri mazbatalarını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın elinden aldı. “Mahallenizde eksik aksak ne varsa bunları bize bildirmeniz gerekiyor. Biz göremediğimiz şeyi yapamayız değil mi? Mutlaka birisi bir aksaklığı bildirecek ki; biz hemen o işe el koyacağız” diye konuşan Başkan Mansur Yavaş, yeni meclis üyelerine başarı diledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 28’nci döneminin açılışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı mazbata töreniyle gerçekleşti.

Başkentin yönetiminde çocuklara doğrudan söz hakkı tanıyan ve çocuklara haklarının öğretildiği Çocuk Meclisi’nde yeni başkan ve asil üyeler mazbatalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın elinden aldı.

ÇOCUK MECLİSİ BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN SESİ OLUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eşi Nursen Yavaş ile birlikte Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu, Meclis üyeleri, bürokratlar da mazbata törenine katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu.

Ortak akıl vurgusu yaparak gençlerin ve çocukların kent yönetimine katılmasının önemini belirten Yavaş, konuşmasında çocuklara şu sözlerle seslendi:

“Gençlerimizin ve çocuklarımızın haklarına sahip çıkması bizim göremediklerimizi görmesi ve bize tavsiye kararları ile iletmesi çok önemli çünkü büyük bir kent Ankara. İlçelerde semtlerde eksiklerimizin birçoğunu sizler vasıtasıyla görebileceğiz ve sizler de bunu Çocuk Meclisi vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine göndereceksiniz. Biz de onu oy birliğiyle kabul edeceğiz çünkü önemli olan sizlerin okulunuzda, evinizde, bulunduğunuz semtte ya da mahallede mutlu olarak yaşamanız. Mahallenizde eksik aksak ne varsa bunları bize bildirmeniz gerekiyor. Biz göremediğimiz şeyi yapamayız değil mi? Mutlaka birisi bir aksaklığı bildirecek ki; biz hemen o işe el koyacağız. Yeni yaptığımız parkların birçoğuna sizlerin rahat erişebileceğiniz şekilde kamera sistemleri kurma suretiyle görüntülü olarak hemen oradaki güvenlik görevlilerine mesaj atabileceğiniz şekilde düzenleme yapıyoruz. Parkların, bahçelerin veya halkın kullandığı açık alanların da çocuklara uyumlu hale getirilmesi için bize eksiklerimizi bildirirseniz biz buna bir an evvel yapacağız. Hepinizi tebrik ediyorum ve gözlerinizden öpüyorum. Ailelerinizi ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir sorumluluğa sizi ortak etmeleri, kentin yönetimine sizi ortak etmeleri için buraya getirmeleri, izin vermeleri de çok önemli. Bu nedenle aileleriniz ve öğretmenlerinizi ayrıca teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

“KARARLARDA BİZ DE VARIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Çocuk Meclisi üyelerinin mazbata törenine katılarak heyecanlarına ortak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen 28’inci Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Togay Osman Gedik, “Bu muhteşem meclisin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu çatı altında hepimiz, kararlarda söz sahibi olmak ve düşüncelerimizi özgürce ifade etmek şansını buluyoruz. Bugün burada, 28. Dönem üyelerimizle birlikte, daha renkli ve daha güçlü bir Başkent için çalışma sözü veriyorum. Meclisimizi daha ileriye götürmek ve Türkiye'deki çocuk meclislerine örnek olmayı sürdürebilmek için, el birliğiyle çalışacağımıza inanıyorum. UNICEF’le işbirliği içerisinde hazırlanan Ankara Çocuk Politika Belgesi’ne sunduğumuz katkılar gibi, bizleri de yakından ilgilendiren her konuda, ‘kararlarda biz de varız’ hatırlatmasını yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

İLK ÖNERGELER VERİLDİ

Çocukların, demokratik bir ortamda özgürce fikirlerini ifade etme imkânı tanıyan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tavsiye kararların alındığı Çocuk Meclisi, yeni döneme hızlı başladı.

Basın Yayın Komisyonu Üyesi Esma Naz Korucuoğlu’nun, “Çocukların tasarımlarının kullanılacağı ve üretimi yapılarak kent içinde kullanımı sağlanacak çalışmalar yapılması”, Eğitim Komisyonu Üyesi Sadık Kerem Kömürcü’nün, “Çocukların güvenle oyun oynayabilmeleri amacıyla, belirli gün ve saatlerde sokakların trafiğe kapalı hale getirilmesi için planlama yapılması” ve Kültür-Sanat Komisyonu Üyesi Zerya Kaleli’nin; “Başkent Çocuk Sanat Akademisi Kurulması” konularında verdikleri önergeler oylanarak kabul edildi.