Ankara'da Polatlı'nın su sorunu sona eriyor

Polatlı halkının 30 yıldır yaşadığı içme suyu çilesini sona erdirecek 100 kilometrelik ana isale hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ana isale hattına Yenikent’ten branşmanla verilen su 27’nci kilometreye ulaştı. Hattın Mart ayı içerisinde tamamlanmasıyla güzergâh üzerindeki 1,5 milyon vatandaş sağlıklı suya kavuşacak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden Polatlı’ya su taşıyarak 1,5 milyon kişiyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak 100 kilometrelik ana isale hattında sona yaklaştı.

Çalışmaların hızla sürdüğü “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi” kapsamında bir yandan da Yenikent’ten hatta bağlanan branşman ile su dolumu gerçekleştiriliyor. 30 Ocak 2024 tarihinde başlayan su alma işlemi sonucunda hattın 27 kilometrelik kısmına su ulaştı.

30 yıldır su krizi ile boğuşan Polatlı’da; hattın Mart ayı içerisinde tamamlanmasıyla güzergâh üzerindeki 1,5 milyon vatandaşın musluklarından sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde akacak.

BAŞKAYA: “POLATLI’YI TEMİZ VE SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTURACAĞIZ”

Polatlı halkının içme suyu çilesini sona erdirecek proje ile ilgili bilgi veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, son boru imalatlarının 8 ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti. 30 Ocak 2024 tarihinden itibaren hatta su alma işleminin başladığını kaydeden Başkaya, “Başkanımız Mansur Bey’in Polatlı halkına verdiği müjdeyi yerine getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2 haftaya kadar inşallah suyu Polatlı’ya kavuşturmuş olacağız. Böylece suyun kalitesini de yükseltmiş olacağız. Başkanımızın da belirtiği gibi Yenikent’ten hatta branşman bağlantısı alarak suyu veriyoruz. İmalatların tamamlanmasıyla tüm suyu Polatlı halkına kavuşturmuş olacağız” dedi.

Başkaya, Polatlı sınırlarında bulunan 2500’lük depo ve terfi istasyonunda imalatların tamamlanmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi.

8 EKİP, 8 NOKTADA SON SÜRAT ÇALIŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hayata geçirdiği dev proje kapsamında şu an 8 ekip, son sürat çalışıyor. Çalışmalar; Sincan Ankara-Ayaş Yolu Fatih Kavşağı’nda ve Yunus Emre Parkı mevkiinde, Etimesgut Eryaman Mahallesi Devrimler Caddesi üzerinde, Sincan Törekent Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu üzerinde, Sincan Yenikent Yolu üzerinde, Sincan Zir Vadisi çıkışında, Temelli Anadolu OSB-Malıköy arasında ve Sincan Malıköy Anadolu OSB mevkii olmak üzere 8 noktadadevam ediyor.