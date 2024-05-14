Atatürk’ün izinde 3 belediyeden tarihi yürüyüş: ''Kurtuluşa Giden İlk Adım''

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket etmeden önce İstanbul’da sırasıyla ikamet ettiği; Milli Mücadele fikrinin doğuşuna, fikri temellerine ve ilk adımına ev sahipliği yapan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, 105 yıl sonra Atatürk’ün izinde yürüyor.

3 ilçenin belediye başkanları başta olmak üzere binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşecek “Kurtuluş’a Giden İlk Adım” yürüyüşü, Dolmabahçe’de başlayıp Karaköy Rıhtımı’nda sona erecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl görkemli bir şekilde ve birlikte kutlamaya hazırlanan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Belediyeleri, Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket ettiği 16 Mayıs 1919’un 105’inci yılında tarihi yürüyüş gerçekleştiriyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLK ADIM YÜRÜYÜŞÜNE KATILACAK

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın katılımıyla 16 Mayıs’ta “Kurtuluş’a Giden İlk Adım” adıyla tarihi yürüyüş gerçekleşecek.

Saat 11.00’da Dolmabahçe’den başlayacak yürüyüş, Karaköy Rıhtımı’ndaki İlk Adım Anıtı’nda sona erecek. Yürüyüşün ardından anıt önünde de bir tören gerçekleşecek. Binlerce yurttaşın da Türk bayraklarıyla eşlik edeceği tarihi yürüyüşle, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş, Milli Mücadele tarihindeki ortaklıklarını selamlayacak.

MİLLİ MÜCADELEYE GİDEN YOLDA 3 İLÇENİN ORTAKLIĞI

Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş…. Kurtuluşa giden yolun taşları, bu üç ilçedeki ikametlerde döşendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işgal edildiği gün geldiği İstanbul’da, kurtuluş mücadelesi için ayrıldığı 16 Mayıs 1919’a kadar, sırasıyla bu üç ilçede yaşadı.