Avrupa Şampiyonu sporculardan Mansur Yavaş'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 yıl aradan sonra takım hâlinde Avrupa Şampiyonu olarak yurda dönen ASKİ Spor Kulübü’nün sporcularıyla bir araya geldi. Sporcuları tek tek tebrik eden Yavaş, “Hem güreşte hem halterde aldığınız başarılar göğsümüzü kabarttı. Desteklerimiz devam edecek, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü’nün Romanya’da düzenlenen ‘2024 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’ ve Bulgaristan’da düzenlenen ‘2024 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen sporcularını ağırladı.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarete; güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Soner Demirtaş, Evin Demirhan Yavuz, Osman Göçen, İbrahim Çiftçi ve Muhammed Hamza Bakır ile halterciler Cansu Bektaş, Kaan Kahriman, Muammer Şahin, Muhammed Furkan Özbek, Ferdi Hardal ve Yusuf Fehmi Genç katıldı.

“BİZİM YAPACAĞIMIZ DESTEK OLMAK”

Sporcuları tek tek tebrik ederek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yıllar sonra şampiyon olduk. Biraz zorlanıyoruz herhalde ama gene de hem güreşte hem halterde aldığınız başarılar göğsümüzü kabarttı. Olimpiyatlarda eksikleri de telafi edeceğiz” diye konuştu.

"300 Çocuk 300 Sporcu" projesinin meyvelerini almaya başladıklarını dile getiren Yavaş, "Sporcu sayısı 4 bine kadar ulaşmış. İnşallah daha nice şampiyonlar çıkaracağız" dedi.

Spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini belirten Yavaş, “Tesis gerekiyorsa tesis… Özellikle mutlaka yeni yetişen gençlerin sayısını da arttırmamız gerekiyor. Onun için çalışmalar aynen devam. Bizim yapacağımız destek olmak, gerisi sizin gücünüze, kudretinize kalmış. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇAKMAR: “DESTEKLERİNİZ YOLUMUZU AYDINLATIYOR, BAŞARIYA GÖTÜRÜYOR”

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar da sporcular ve teknik ekip adına Mansur Yavaş’a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Avrupa Şampiyonası’nda hem güreşte hem de halterde çok güzel başarılara imza attık. 31 yıl aradan sonra takım olarak da Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. Sizlerin bizlere gösterdiği teveccüh, destek bizim yolumuzu aydınlatıyor, ışık tutuyor ve başarıya götürüyor. Allah razı olsun.”

Konuşmasında Takım Kaptanı Taha Akgül’ün final maçından önce ısınırken sakatlandığını aktaran Çakmar, “Isınırken kolu sakatlandı, hem yırtık hem kırık vardı. Orada öylesine bir mücadele verdik ki yenilsek takım şampiyonluğu gidiyordu. Kaptanımız üstüne düşeni yaptı ve takımımız 31 aradan sonra Avrupa şampiyonu oldu. Vatanımız, milletimiz, bayrak sevdası için, İstiklal Marşı’mız için gerçekten ciddi bir mücadele verdik. Altın madalyalarla Ankara’mıza, ülkemize, başkentimize geldik” diye konuştu.

ŞAMPİYON SPORCULARDAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen Taha Akgül de serbest güreşin Cumhuriyet tarihinde sadece 3 takım şampiyonluğu olduğunu hatırlatarak “Özellikle bu Avrupa Şampiyonası’nda kendi altın madalyamın yanında serbest güreş takımımızın 31 yıl aradan sonra takım halinde Avrupa Şampiyonu olması gerçekten çok büyük bir başarı oldu bizim için. Biz üçüncüyü başardık. Zor olan bir olayı tekrar başarma şansı bulduk. Alnımızın akıyla çıktık bu stresten. Aslında bir altın getirmedim iki altın getirdim ülkeme. 2 kere İstiklal Marşı’mız okundu. Benim ve takımın Avrupa şampiyonluğunun İstiklal Marşı. Bu anlamda çok önemliydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı ziyarete geldik. Kendisi Türk sporuna çok büyük hizmetler veriyor. Yaptığı tesislerle, yaptığı desteklerle… Bugün de bizi makamında kabul etti kendisine madalyalarımızı armağan ediyoruz” diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası’ndan ikincilikle dönen Rıza Kayaalp ise şunları kaydetti:

“Yine bir büyük şampiyonayı daha geride bıraktık. Her zaman amacımız kulübümüze büyük başarılar kazandırabilmek, ülkemize büyük başarılar kazandırabilmek. Bu Avrupa Şampiyonası’nda 14’üncü kez finale çıktım. Gerçekten profesyonel bir sporcu için inanılmaz bir sayı diyebilirim. Hayali bile zor olan bir sayı… İkinci kez ikincilik elde ettim. 12 şampiyonluk iki kere de ikinciliğim oldu. Bugün de başkanımız sağ olsun bizi makamına davet ederek tebrik etti. Kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kulübümüz var, çok güzel bir kulüp ve çok güzel bir antrenman salonu yaptılar. Orada antrenman yapan birçok sporcu uluslararası arenada bayrağı temsil ediyor, ülkesine madalyalar kazandırıyor.”

Şampiyon sporcular, ASKİ Spor Kulübü’nün onursal başkanı olan Mansur Yavaş’a Türk sporuna yaptığı destekler için teşekkür etti.