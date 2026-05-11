Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: ''Şamlı’mıza hayırlı olsun''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediyesi’nin Şamlı Mahallesi’nde restorasyonunu tamamladığı kültür evi ve yeni pazar yerinin açılış törenine katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediyesi tarafından Şamlı Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan kültür evinin ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan pazar yerinin açılış törenine katıldı. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, siyasi parti temsilcileri,  Şamlı Mahalle Muhtarı Zafer Çakan, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Açılışa katılan mahalle sakinleriyle tek tek tokalaşan Akın, Şamlı Kültür Evi’nin ve pazar yerinin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Köklü bir tarihe sahip Şamlı’da insanların bir araya gelebileceği, sohbet edebileceği bir merkezin hayata geçirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Akın; restore edilen binanın sadece taştan ibaret olmadığını, içinde Şamlı’nın anılarını ve geleceğini barındıracağını söyledi.

"HİÇ KİMSEYİ AYIRMADAN HİZMET ÜRETİYORUZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde güzel projeleri hayata geçirdiklerini belirtirken konuşmasını şöyle sürdürdü: "Verdiğimiz sözleri unutmadan ve hiç kimseyi ayırmadan hizmet üretiyoruz. 20 ilçe belediye başkanımızla tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Şamlı Mahallemiz de bizler için çok önemli. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Emanete sahip çıkan bu toprakların evlatları görev başında. İş birliğiyle Balıkesir’imizde güzel projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kültür evimiz ve pazar yerimiz, Şamlı Mahallemize hayırlı olsun."diye konuştu.

AKBIYIK: "ÇOK SAYIDA ESER BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Şamlı’nın geçmişine yakışan projeleri hayata geçirdiklerini belirtirken kültür evi ve pazar yerini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Akbıyık, "Zaman hızlı geçiyor. Ve biz bu geçen zamanda arkamızda çok sayıda eser bırakmak için çalışıyoruz. Tarihi binamızı da restore edip kültür evine dönüştürerek Şamlı Mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk." dedi.

ÇAKAN :"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mahallelerine yapılan hizmetlerden çok memnun olduğunu söyleyen Şamlı Mahalle Muhtarı Zafer Çakan, açılışı yapılan kültür evi ve pazar yerinin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederken emeği geçen herkese teşekkür etti.

