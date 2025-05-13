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Balıkesir'de Halk istedi, Başkan Akın BASKİ’yi seferber etti

Balıkesir'de Halk istedi, Başkan Akın BASKİ’yi seferber etti
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde başlayan altyapı seferberliği Gönen’in Denizkent ve Gündoğan mahallelerinde tüm hızıyla sürüyor. Halkın talebi üzerine Başkan Akın liderliğinde bölgede sürekli arıza yapan boruların değişimine başlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşık 15 bin 730 metrelik içme suyu şebeke hattını değiştirmeye başladı.

Şehrin sürdürülebilir su yönetimini sağlamak için 20 ilçenin tümünde büyük bir altyapı seferberliği başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Gönen’in Denizkent ve Gündoğan mahallelerinde şebeke hattı değişimi başladı. İki mahallede de yıllardır büyük bir sorun haline gelen, sürekli arızalanması nedeniyle su kesintilerine neden olan hattı yenilemeye çalışan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 15 bin 730 metrelik içme suyu şebeke hattı yapımını kısa sürede tamamlayıp bölgeyi kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturacak.

HALKIN TALEBİ ANINDA CEVAP BULDU

Altyapıda ihtiyaca uygun hizmetlerle vatandaşların yaşamını kolaylaştıran Başkan Akın’ın öncülüğünde, sürekli olarak içme suyu arızası meydana gelen içme suyu şebeke hattında hem arızaların önüne geçmek hem de içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla Denizkent ve Gündoğan mahallelerine toplamda 15 bin 730 metre içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarına başlandı. Sanat yapıları ile mekanik imalatların da yer aldığı çalışmalar kapsamında bölgede 900 metre içme suyu şebeke hattı tamamlandı. Vatandaşların talebine anında cevap veren BASKİ ekipleri, bölgede çalışmaları bitirdiğinde içme suyu şebekelerinde yaşanan kayıp kaçak oranları azalacak. İşletme maliyetlerini de düşürecek çalışmalar sonunda vatandaşlara kesintisiz bir şekilde sağlıklı içme suyu temini sağlanacak.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ SESİMİZİ DUYDU”

Bölgede uzun yıllar su sıkıntısı çeken vatandaşlar BASKİ’nin bu çalışmasından çok memnun olduklarını belirttiler. “BASKİ ekipleri kısa süre önce çalışmalarına başladı. Sürekli yaşadığımız su kesintisinin önüne geçileceği için çok mutluyuz. Bu çalışmalarından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ahmet Başkan’ımız bizim sesimizi duydu” diyerek memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, altyapıda başlayan dönüşümü yakından takip ettiklerini söylediler.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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