Balıkesir’de ''Yakın Kart'' dönemi başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde Türkiye’ye örnek olacak “Yakın Kart” projesini “Arkadaş Yakınımdır” sloganıyla hayata geçirdiklerini açıkladı. Yakın Kart’ın öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kart işlevi göreceğini söyleyen Akın, “Ancak Yakın Kart yalnızca sosyal bir destek kartı olmayacak. Yakın Kart tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran 10 numara bir kent kartı olacak.” dedi.

“Size en yakın Ahmet Akın” sloganıyla yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Ahmet Akın, hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesiminin yanında olmaya devam ediyor. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar pek çok alanda birbirinden farklı projelerin startını veren Başkan Akın, 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde de Türkiye’ye örnek olacak “Yakın Kart” projesini “Arkadaş Yakınımdır” sloganıyla hayata geçirdiklerini duyurdu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lansmana Başkan Akın’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, daire başkanları, şube müdürleri, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu, Manisa Balıkesirliler Derneği, İzmir, Mustafa Kemal Paşa, Bursa, Ankara, İstanbul, Karacabey, İstanbul Havranlılar Derneği, Bodrum Balıkesirliler Derneği Başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katılım sağladı. Lansmanda projenin detaylarını paylaşan Akın, Yakın Kart’ın öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kart işlevi göreceğini ardından herkesin kullanabileceği şekilde tüm kente yayılacağını söyledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı çeken dar gelirli vatandaşların omuzlarındaki yükü hafifletmek amacıyla Yakın Kart projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Akın, “ Yakın Kart, yalnızca sosyal bir destek kartı olmayacak. Tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran 10 numara bir kent kartı olacak.” diye konuştu

HER YIL FARKLI PROJE AÇIKLANACAK

Balıkesirlilerin Dünya Balıkesirliler Günü kutlayan Başkan Akın, “Bugün sadece Balıkesir’de değil, gönlü Balıkesir’de olan, Balıkesir için atan, Türkiye’nin her noktasında olan hemşehrilerimizin de Balıkesirliler Günü’nü kutluyorum. Balıkesir bize göre muhtemelen dünyanın en güzel şehri. Kibarlığımızdan “muhtemelen” diyoruz. Yoksa hepimiz biliyoruz ki dünyanın en güzel kenti Balıkesir’dir.”dedi. “Balıkesir Benim Ailem” diyen Akın, “Hiçbir ayrımcılık yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Partiler üstü çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek bir çalışma şekliyle, planlamayla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Çünkü Balıkesirliler Kuvayı Milliyeci’dir. Birlik ve beraberlikten beslenir. Milli birlik, milli beraberlik bizim için olmazsa olmazdır. Bugün de 10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü. Bundan sonra her yıl Dünya Balıkesirliler Günü’nü kutlamaya başlamadan önce müjdelerimizi sunacağız. Vatandaşlarımıza bir proje açıklayacağız. Balıkesirli hemşehrilerime Dünya Balıkesirliler Günü hediyesini açıklayacağız. Bu her yıl bu şekilde devam edecek. Onun için de Dünya Balıkesirliler Günü’nde ilk açılışımızı “10 Numara Kart, Yakın Kart” ile başlamış durumdayız.” diye konuştu.

“HALKÇI BELEDİYECİLİK BUNU GEREKTİRİR”

Evine ekmek götüremeyen, çocuğuna alacağı bir ayakkabıyı bile bin defa düşünen dar gelirli vatandaşların omuzlarındaki yükü hafifletmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden geleni ardına koymayacaklarının sözünü vererek halkçı belediyeciliğin de bunu gerektirdiğini belirten Akın, “Halkçı belediyecilik kent yoksulluğuyla mücadeledir. Halkçı belediyecilik gıdaya, ulaşıma, barınmaya ulaşmaktır. Çünkü halkçı belediyeciliğin temel felsefesi adil ve eşit paylaşımdır. Bugün biz tam da bu anlayıştan dolayı buradayız. Seçim sürecinde de söylediğim, Balıkesir için en büyük hayallerimden biri olan On Numara Yakın Kart projemizi bugün başlatıyoruz. Hem de çok anlamlı bir gün olan Dünya Balıkesirliler Günü’nde… Balıkesir’imiz her şeyin en güzelini hak ediyor.” şeklinde konuştu.

PARTİZANLIĞA VE AYRIMCLIĞA YER YOK

Belediyecilik anlayışlarında ayrımcılığa ve partizanlığa yer olmadığını ifade eden Akın, “Biz halkçı bir belediyecilik anlayışıyla insanın mutluluğunu ve refahını öne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden ayrım yapmadan başta kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, esnafımız ve çiftçilerimiz olmak üzere herkesi destekliyoruz. Çiftçimize planlanan ürünlerde satın alma garantilerine başlıyoruz. Yakında sözleşmeli tarımın da startını veriyoruz. Evlatlarımıza okul açıldığından beri, sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaçlarını evlerine, ailelerine kadar evlerine kadar teslim ediyoruz. Türkiye’de yaşanan gıda krizini, gıda yoksulluğunu Balıkesir’de yaşatmayacağız. Ülkemizde yaşanan büyük ekonomik kriz her yerde olduğu gibi Balıkesir’imizde de büyük sorun. Bu sorunun adı artık kent yoksulluğudur! Kent yoksulluğu yetersiz ve sağlıksız barınma koşullarına, işsizliğe sebep olurken eğitime ve sağlık hizmetlerine ulaşımı da zorlaştırıyor, bazen de imkânsız hale getiriyor.” şeklinde konuştu.

NE TÜRKİYE NE DE BALIKESİR BU KÖTÜ TABLOYU HAKETMİYOR

Başkan Akın, resmi verilere göre 2003’ten bugüne kadar gıda fiyatlarında 21 kat artış olduğu bilgisini paylaşırken konuşmasına şöyle devam etti: “Yani 9 ay önce 100 liraya aldıklarımız daha yıl bitmeden 150 lira oldu bile. Nereye dönüp bakarsanız bakın, maalesef orada ciddi bir yoksullaşmaya tanıklık ediyorsunuz. Türkiye’nin en büyük işçi sendikası Türk-İş’in Eylül ayı verilerine göre açlık sınırı 19 bin 830, yoksulluk sınırı ise 64 bin 595 lira. Asgari ücret ise 17 bin TL. Bir tarım ve hayvancılık ülkesinde, insanlar yeterli gıdaya ulaşamadıkları için 5 yaş altındaki 20 çocuğumuzdan 1’i yetersiz beslenmeden dolayı bodur kalırken, 3 ilkokul öğrencimizden 1’i okula giderken kahvaltı yapamıyor, okula aç gidiyor. 5 çocuğumuzdan 1’i haftada bir gün yatağa aç giriyor. 5 genç kadınımızdan 2’si ne iş sahibi ne de eğitimde. Refah göstergelerine göre sağlıktan eğitime, iş olanaklarından adil ücret dağılımına kadar birçok alanda Türkiye’nin performansı gelişmekte olan ülkeler arasında en alt sıralarda. Bu kötü tabloya eklenecek daha çok madde var ancak şunu söylemek isterim ki ne ülkemiz ne de Balıkesir’imiz bu tabloyu hak ediyor.”

HİÇBİR ÇOCUK, YATAĞA AÇ GİRMEYECEK

“Şunun teminatını veriyorum. Balıkesir’imde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.”diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Balıkesir’de hiçbir çocuk kahvaltısını yapmadan okula gitmeyecek. Hiçbir annemiz çocuklarına bu imkânı sağlayamadığı için sıkıntı çekmeyecek. Orada Yakın Kart hizmetinizde olacak. Hatta onun yanında bütün Balıkesir ailem ile birlikte ben de sizin emrinizde, hizmetinizde olacağım. Balıkesir, Türkiye’nin parlayan yıldızı ve Balıkesir bir Türkiye özetidir. Balıkesir’de uygulanacak politikalar Türkiye’ye örnek olacak politikalardır. Bunları da Balıkesirli hemşehrilerimle birlikte yapacağız. Yakın Kart projemizi bugünden itibaren başlatıyoruz. Yakın Kart öncelikle ihtiyaç sahipleri için bir destek kart işlevi görecek. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle ihtiyaç sahibi insanlar bu karttan faydalanacaklar. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Yakın Kart bir dayanışma kartı olacak.”

KENT KARTI OLACAK

“Ancak Yakın Kart yalnızca sosyal bir destek kartı olmayacak” diyen Başkan Akın “Yakın Kart tüm Balıkesirlilerin kent hizmetlerinden faydalanmasını kolaylaştıran 10 numara bir kent kartı olacak. Balıkesir genelinde Yakın Kart sahibi herkes ulaşımda da, yerel esnafımız başta olmak üzere alışverişlerinde de, Büyükşehir Belediye hizmetlerinde de bu kartı kullanabilecek. Yakın Kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine sosyal desteklerimiz verilirken, ihtiyaç sahibi Balıkesirliyle maddi dayanışma içinde olmak isteyenler de Yakın Kart üzerinden desteğini sunabilecek. Yakın Kart sahibi ve sosyal destek alacak Balıkesirli; ihtiyacını kendi tercih ettiği biçimde, insan onuruna yakışan bir şekilde kullanabilecek.” şeklinde konuştu.

BALIKESİR’İN KENT KARTI “YAKIN KART”

Başkan Akın “Banka kartlarında olduğu gibi raporlama, bakiye sorgulama, harcama sorgulama gibi işlemleri yapabilecek; özel anlaşmalı iş yerlerinde yapılan alışverişte nakit indirimlerden yararlanabilecek. Sosyal desteklerle başlayacak Yakın Kart ciddi bir teknolojik altyapıya sahip olduğu için en kısa sürede bütün Balıkesir’in kent kartı olacak. Balıkesir’in Yakın Kart’ı alışverişi Balıkesirli esnaftan yapacağı için, aynı zamanda Balıkesir esnafını da kalkındıran bir kart olacaktır”dedi.

ÇOCUĞA, KADINA, ENGELLİYE, YAŞLIYA, EVLENENE…

Yakın Kart başvurularının ilk müracaatlarının bugün alınmaya başlandığını söyleyen Akın “ Yakın Kart bugünden itibaren ilk müracaatları almaya ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardımları yapmaya başlayacak. Adaletle, adil bir şekilde, Allah korkusuyla belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerimizden dul ve yetim kadınlara yılda 20 bin TL destek hayırlı olsun. Askere gidecek gençlerimize 5 bin TL destek hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi emeklilerimize yılda 20 bin TL destek hayırlı olsun. Yakında emeklilerimize büyük müjdelerle geliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize her ay bin TL destek hayırlı olsun. 0-4 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz ailelere her ay bin TL destek, Yeni doğan bebeği olanlara aylık 2 bin TL desteğimiz hayırlı olsun. Üniversiteyi il dışında kazanan gençlere gidiş-dönüş bileti desteğimiz geçerli olacak. İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz gazilerimize Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin TL destek veriyoruz. İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz engellilerimize yılbaşında 5 bin TL destek, ihtiyaç sahiplerimize kış döneminde 5 bin TL yakacak desteği hayırlı olsun. Yeni evlenen çiftlere bir kereye mahsus 30 bin TL destek hayırlı olsun. Okul üniforması, bayramlık kıyafet gibi ihtiyaçlar için kişi başı bin 500 lira giyim desteği, ayrıca hanedeki öğrenci sayısına göre kırtasiye desteğimiz de olacak. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, akülü sandalye ve hasta bezi gibi ihtiyaçları için medikal malzeme desteğini çok üst düzeyde yükseltiyoruz, hayırlı uğurlu olsun.” açıklamasında bulundu.

ANLAŞMALI ESNAFLARDA GEÇERLİ OLACAK

Başkan Akın, “Sosyal desteklerimize başvurular, hem Yakın Çözüm telefon hattımızdan (444 40 10) hem de Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın hazırladığı Yakın Kart web sitemiz üzerinden alınacak. Müracaatlar adil bir şekilde değerlendirilip sonuçlandırıldıktan sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kartlarına ilgili bakiyeler yüklenecek. Yükleme yapıldığında kart sahibine SMS ile bildirim gidecek ve ihtiyaç sahiplerimiz anlaşmalı esnafımıza giderek ihtiyaçlarını temin edecekler. Çalışma arkadaşlarımız bire bir ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek kartlarını teslim edecekler. Bu destek, bu yardımlaşma için çalışma arkadaşlarımız özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın evlerine gidecek. Bununla ilgili büyük bir program başladı. Tüm araçlarımız hazırlandı. Yakında araçlarımızı, her ihtiyaç sahibinin kapısında göreceksiniz.” Şeklinde konuştu.

20 İLÇEDE GEÇERLİ OLACAK

Başkan Akın, Türkiye’nin de Balıkesir’in de yoksulluğu değil, refahı hak ettiğinin altını çizerek, “Ülkemizde böyle bir ortamı sağlamak için ve insanı merkeze alan bir Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz. Arzumuz çok açık: Birlikte üreten, birlikte kazanan, yoksulluğu bitiren, refahı ve mutluluğu bölüşen bir Balıkesir yaratmak istiyoruz. Emin olun Ahmet Akın, size en yakın! Bundan sonra her Balıkesirliler Günü’nde hemşehrilerimizi müjdelerle buluşturmak zorundayız. Biz yerel yöneticiler hep beraber, birlik içinde 20 belediye başkanım ile de tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Hepimiz biriz, beraberiz. Balıkesir için Kuvayi Milliye ruhuyla çalışmaya devam ediyoruz. 20 ilçemizde bu kartlarımız kullanılacak. “ dedi.

“AHMET BAŞKAN MERKEZİ HÜKÜMETİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem “Sayın Başkanım öyle güzel bir hizmet sunmuş ki sanki bizim iktidara geldiğimizde uygulayacağımız politikaların ön ayakları bunlar. Çok konuşulacak konu var. Bu ekonomik zorlukların olduğu bir ortamda tarımın, ekonominin, sağlığın yönetilemediği bir ortamda ülkenin çok kötü gittiği bir ortamda Sayın Başkanım bir kaynak yaratıp o kaynağı da sizlere aktarmış. Bu büyük bir başarı bence. Çünkü biliyoruz ki borçlu belediyeler devraldık. Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, oy vermiş ya da vermemiş ki çünkü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in de talimatıydı bu; ‘Seçimi kazandıktan itibaren parti rozetlerinizi çıkarıp, Türk bayrağı rozetlerinizi takarak hizmet edeceksiniz, halk görecek ki bizim iktidara geldiğimizden biz kimseyi ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan hak ettiği değer, hak ettiği bir yaşamı yaşatacağız. Bunlar sizin örnekleriniz olacak,” dedi.Sayın Başkanın da burada yaptığı örnekler gerçekten öyle. Bakın emeklilere merkezi hükümetin veremediği 30 bin lirayı veriyor mesela. Bu çok büyük bir başarı.Emeklilere iki bayramda ki ikramiye veriyorlar o da 30 bin lirayı bulmuyor. Ahmet Başkanımız emeklilere bir yılda 30 bin lira veriyor, zor durumda olan ve geçinmekte zorluk yaşayan vatandaşlarımıza yardım ediyor. Bu çok büyük bir başarı. Seni tebrik ediyorum Başkanım, büyük işler başarmışsın.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARIDIR”

Başkan Akın’ın yaptığı çalışmaları çok başarılı bulduğunu söyleyen Adem “Aslında büyük bir iş daha başardı. Aslında bu da iktidara geldiğimizde tarımı nereye taşıyacağımızın bir örneğiydi. Geçen günlerde satılamayan bamyaları alıp cipse çevirip, katma değerli ürün haline getirip 41 dolara ihraç etti. Bu çok büyük bir başarıdır. AKP hükümetinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapamadığı içi Ahmet Akın Başkanımız yapmıştır. İşte bu şunu gösteriyor; biz iktidara geldiğimiz zaman yönetilemeyen tarımı, ürünleri elinde kalan çiftçinin ürünleri para etmiyor. Çiftçinin bu yıl tüm malları elinde kaldı, hiçbir ürün para etmiyor. Eylemler de başladı. Bizim yaptığımız eylemlerle birlikte mitinglerden sonra işin kötüye gittiğini görüp fiyat vermeye başladılar. Ahmet Başkanımızın da yaptığı gibi biz iktidara geldiğimizde çiftçinin hiçbir ürünü tarlada kalmayacak. Genel Başkanımız da bizler de her yerde bizim belediye başkanlarımızın müthiş çalışmalarıyla parti devamlı yukarıya çıkıyor.” şeklinde konuştu.