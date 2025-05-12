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Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Engelsiz yüreklerin askerlik hayaline ortak olduk''

Bandırma Belediye Başkanı Mirza: ''Engelsiz yüreklerin askerlik hayaline ortak olduk''
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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Engelime Renk Ver Derneği tarafından düzenlenen ''Engelsiz Farkındalık ve Temsili Asker Kınası'' etkinliğine katıldı. Başkan Mirza, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Engelsiz yüreklerin askerlik hayaline ortak olduk. Gençlerimizin mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadık.'' dedi.

Bandırma’da toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, temsili askerlik görevini yerine getiren gençler unutulmaz anlar yaşadı. Duygu dolu anlara sahne olan programda, katılımcılar coşku ve gurur içinde gençlerin sevincine ortak oldu.

Başkan Dursun Mirza konuşmasında, “Bedensel, ruhsal veya davranışsal farklılıklarından dolayı engellerle karşılaşan bireylerin özgürleşmesine katkı sunmak için hayatın her alanında eşit ve erişilebilir bir kent için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşacak, engelsiz bir Bandırma’yı birlikte inşa edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

 

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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