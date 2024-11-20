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Başkan Aras’tan COP29 İklim Zirvesi'nde Muğla’nın geleceği için önemli adımlar

Başkan Aras’tan COP29 İklim Zirvesi'nde Muğla’nın geleceği için önemli adımlar
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi’ne katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 29'uncu Taraflar Konferansı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı. İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a 169 ülkeden yaklaşık 72 bin kişi katılım sağladı. Konferans, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirildi.

Başkan Aras; “Muğla’yı daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için uluslararası işbirliklerine devam ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras özellikle son yıllarda daha çok hissedilmeye başlayan iklim değişikliği, kuraklık, su sorunu konularında işbirliği yapmak, Muğla’nın altyapı, içme suyu eksikliklerini tamamlamak ve bu yatırımlara uygun fon sağlamak için COP29 İklim Zirvesi’ne katıldı. Bu zirve kapsamında Dünya Bankası Sürdürülebilir Kentler Programı Lideri Joanna Masic, Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı Leo Bejarano ve Japonya Çevre Bakanı Keiichiro Asao ile bir araya geldi. Başkan Aras, Muğla’ya yapılacak altyapı yatırımlarına kaynak yaratmak için Dünya Bankası’ndan Joanna Masic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İklim krizine karşı Barselona’yla ortak projeler geliştirmek üzere Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı Leo Bejarano ile bir araya gelen Başkan Aras iklim krizine karşı iş birliği yapma kararı aldıklarını belirtti.

Başkan Aras; “İklim krizinin etkilerini son yıllarda ilimizde daha yoğun ve direkt olarak hissediyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuza paralel olarak iklim değişikliği ile mücadelede ve adaptasyon süreçlerinde geleceğe taşımak, iklim krizi konusunda yapılan küresel mücadele ve adaptasyon süreçleri ile ilgili kararlara katkı sunmak, gerekli bilgi alışverişini sağlamak amacıyla COP29’a katılım sağladık. Zirvede Muğla’mız için Dünya Bankası yetkilileri, Japonya Çevre Bakanı ve Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı ile görüşme fırsatı buldum. Muğla’yı daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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