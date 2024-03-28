Başkan Çalık: ''Birlik ve beraberliğimiz daim olsun''

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye çalışanları ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Beylikdüzü’ne hizmet etmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Çalık, ''Bütün çalışma arkadaşlarım benim başımın tacıdır. Beş yıl birlikte görev yaptık ve birçok güzelliği bu kente kazandırdık. Emek veren, alın teri döken arkadaşlarımın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum ve her birinize çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye personelleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programında konuşan Başkan Çalık, “Allah dua kapılarının açık olduğu bu güzel ayda, sofralarında dua eden tüm çalışma arkadaşlarımın dualarını kabul eylesin. İnşallah daha güzel memleketi hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiç şüphe duymayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığından ayrılmadan Beylikdüzü’ne hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz inşallah. İftar soframız, birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Çalık: Beylikdüzü’nde bir yerel yönetim felsefesi inşa edeceğiz

Beylikdüzü’ne hizmet etmek için gece gündüz demeden özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Çalık, “Bütün çalışma arkadaşlarım benim başımın tacıdır. Beş yıl birlikte görev yaptık ve birçok güzelliği bu kente kazandırdık. Emek veren, alın teri döken arkadaşlarımın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum ve her birinize çok teşekkür ediyorum. Geçmiş beş yılda yaptıklarımız emin olun gelecek beş yılda yapacaklarımızın yanında fragman olacak. Beylikdüzü’nde bir yerel yönetim felsefesi inşa edeceğiz, hep birlikte yapacağız bunu. Hepinizin emeğine ve yüreğine sağlık. Bu kent için güzel işler yaptık. Başkan yardımcılarımızdan, idari ve teknik koordinatörlerimize varıncaya kadar hepinizin emeği var. Haklarınızı helal edin, benden yana olan sizlere helal olsun” şeklinde. İftar yemeği sonrasında ise Başkan Çalık tarafından başkan yardımcıları ve birim müdürlerine beş yılın anısına çiçek ve plaket takdim edildi.