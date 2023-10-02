Başkan resti çekti: Hangi binada baz istasyonu varsa yıkılacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, binaların çatısına kurulan baz istasyonlarının insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, ''Hangi binanın çatısında baz istasyonu varsa o binanın içindeki herhangi bir kişinin dahi şikayet etmesi yeterlidir. Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır'' dedi.

Büyükçekmece’de depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Akgün, kentsel dönüşümün yoğun olarak devam ettiği Büyükçekmece’de vatandaşların kiralık ev bulmakta zorlandığına dikkat çekerek “2 ayrı noktada depremle ilgili, deprem sonrasıyla ilgili prefabrik yapımına başlayacağız. 30, 40, 50 metre karelik yerler yapacağız. Tam bir yaşam alanı olacak. Deprem öncesi kentsel dönüşümde en büyük sıkıntı kiralık ev bulamıyoruz. Kira almadan vatandaşları buraya taşıyacağız. Bunun ile ilgili bir çalışmamız var. Bir an önce faaliyete geçirebilmek için imkanlarımızı zorluyoruz” diye konuştu.

“BİR KİŞİNİN DAHİ ŞİKAYET ETMESİ YETERLİDİR”

Büyükçekmece Belediyesi’nin mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan yerlere yeni ‘GSM Baz İstasyonu’ kurulmasına yönelik gündemde yer alan maddeye ilişkin de bir açıklama yapan Akgün, insan sağlığını tehdit eden baz istasyonlarına izin verilmeyeceğini söyleyerek “Hangi binanın çatısında baz istasyonu varsa o binanın içindeki herhangi bir kişinin dahi şikayet etmesi yeterlidir. Mutlaka yıkılacaktır, kaldırılacaktır. Binaya zararı var, deprem esnasında zararı var. Bunlar 3-5 kuruş almak için konulan ama binaya çok zarar veren, sağlık açısından zarar veren tesislerdir” ifadelerini kullandı.

DHA