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Başkent Market ile kadın istihdamı ve yerli üreticiye destek sürüyor

Başkent Market ile kadın istihdamı ve yerli üreticiye destek sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın en önemli projelerinden birisi olan “Başkent Market”ler; 6 şubesi, 4 fabrika satış mağazası ve 1 büfe ile kaliteli ürünleri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden 19'u kadın kooperatifi olmak üzere 66 yerli birliğe ve çiftçilere toplam 366 milyon TL'lik satışla destek olduklarının altını çizen Yavaş, “Kadın istihdamına destek olmaya ve yöresel ürünleri doğrudan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

     Kırsal Kalkınmayı desteklemek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    Sözleşmeli üreticilik başta olmak üzere Türkiye’ye örnek olan kırsal kalkınma modellerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın en önemli projelerinden birisi olan ve Halk Ekmek bünyesinde hizmet veren “Başkent Market”ler ile hem yerli üretim canlanıyor hem de vatandaşlar kaliteli ürünlerle buluşuyor.

 366 MİLYON TL’LİK SATIŞ

    Uygun fiyat politikasıyla vatandaşların yüzünü güldüren “Başkent Market” projesi hakkında sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da 6 şube, 1 büfe ve 4 fabrika satış mağazası olmak üzere 11 noktada Başkent Market açtık. 19'u kadın kooperatifi olmak üzere 66 yerli birliğe ve çiftçilerimize toplam 366 milyon TL'lik satışla destek olduk. Kadın istihdamına destek olmaya ve yöresel ürünleri doğrudan vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

    Kadın kooperatifleri, birlikler ve çiftçilerden satın alınan sağlıklı ve güvenilir ürünler Halk Ekmek tarafından açılan “Başkent Market”lerde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

    Geniş ürün yelpazesiyle ilk açıldığı günden itibaren Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan “Başkent Market”lerde satılan ürünler aracısız olarak sofralara ulaşıyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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