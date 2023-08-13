Başkent'in raylı sistem ağı genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü;“M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetler İşi” projesi ile “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” kapsamında sondaj çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte raylı sistem ağını genişletecek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkentte raylı sistemleri yaygınlaştırmak ve artan nüfus yoğunluğu ve araç kapasitenin kentte oluşturduğu trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca uzatma hatları ile M5 Kızılay-Dikmen raylı sistem hattı projesi için düğmeye bastı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı; 9,5 kilometre ve 5 istasyondan oluşması planlanan“M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetler İşi” ve 13 kilometre 10 istasyondan oluşan “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” sondaj çalışmaları başladı.

13 KİLOMETRE 10 İSTASYONDAN OLUŞACAK

M5 Kızılay-Dikmen hattı istasyon bölgelerinde 3 adet ve güzergâh üzerinde 250 metrede bir adet olmak üzere toplam 70 adet sondaj yapılacak ve yüksek sondaj derinliği 81metre en düşük sondaj derinliği ise 28 metre uzunluğunda olacak şekilde belirlendi.

EGO Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Planlama ve Uygulama Şube Müdürü Hülya Akboyraz, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü olarak geçen sene 3 adet proje ihalesine çıktık. Biri Şehitler’den Ovacık’a diğeri M2 Hattını Çayyolu’nun Bağlıca ve Yaşamkent’e uzatma bir üçüncüsü de bizim Kızılay Dikmen hattımızdı. Bu 3 projede de bugüne kadar altyapı projelerinin hazırlanması, ulaşım etütleri, tasarım kılavuzları, alternatif güzergâh çalışmaları, altyapı bilgilerinin toplanması, ön güzergâhın belirlenmesi ve ön proje için gerekli birçok çalışmaları tamamlamış bulunmaktayız. Kesin proje aşamasına geçilmeden yapısal projelere altlık teşkil edecek jeolojik profili çıkarmak amacıyla 13 kilometre 10 istasyondan oluşacak M5 Kızılay-Dikmen hattında sondaj çalışmalarına başladık.”

KORU METROSU’NDAN BAĞLICA VE YAŞAMKENT’E DOĞRU 2 HAT

Toplam 49 sondaj yapılması planlanan M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca uzatma hattı projesi; Koru İstasyonu’ndan sonra 1 ortak ve devamında Yaşamkent güzergâhında 2, Bağlıca güzergâhında 2 olmak üzere toplam 5 istasyondan oluşacak.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi Selcen Konakoğlu Yeşilyurt ise, “Proje kapsamında Koru İstasyonu’ndan sonra 1 ortak istasyon ve devamında Yaşamkent güzergâhında 2, Bağlıca güzergâhında 2 olmak üzere toplam 5 istasyon bulunuyor. 49 adet zemin etüt sondajı planlıyoruz. Zemin etüt sondaj derinliklerimiz 23 metre ile 110 metre arasında değişiyor. Yaşamkent ve Bağlıca hattımızın 9,5 kilometre olarak projelendirme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.