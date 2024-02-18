Başkentte 5 yeni metro hattı için çalışmalar sürüyor

Başkente yeni metro hatları kazandırılması amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı’nın yanı sıra projesi sıfırdan hazırlanan 4 farklı metro projesi için çalışmalarını sürdürüyor. M6 Çayyolu-Sincan, M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile M4 Şehitler-Ovacık Uzatma Hatları ve M5 Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı projeleri hayata geçiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Başkentte işler ray’ında” sloganıyla duyurduğu yeni metro projeleri için çalışmalar sürüyor.

Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla harekete geçen ve sıfırdan yeni metro projeleri hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra Başkente kazandırılacak yeni metro hatlarının çalışmaları hızla devam ediyor.

TOPLAMDA 50,65 KİLOMETRELİK 5 YENİ METRO HATTI

Başkentte raylı sistem ağını genişletilmesi amacıyla 5 yeni metro hattının projeleri sürdürülüyor.

Dikimevi-Natoyolu (Mamak), M2 Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent, M4 Şehitler-Ovacık, M5 Kızılay-Dikmen ve M6 Çayyolu-Sincan hatlarının tamamlanmasının ardından Ankara’ya toplamda 50,65 kilometrelik raylı sistem hattı kazandırılmış olacak.

MAMAK’TA İHALE YENİDEN YAPILACAK

12 yılın ardından Başkentte yapımına başlanacak ilk metro projesi olan ve projesi sıfırdan hazırlanan Dikimevin-Natoyolu (Mamak) Metro Hattı 7,4 kilometre uzunluğa sahip olacak.

A1-AŞTİ-Dikimevi Ankaray Hattı’nın Ankara’nın doğusuna uzatılmasını kapsayan proje; Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak.

Önyeterlilik aşamasının ardından şartları sağlayan 9 firmanın katıldığı yapım ihalesi; en düşük teklifin hesaplanan yaklaşık maliyetin yüzde 55 üstünde olması nedeniyle iptal edildi. İhale, en kısa sürede yeniden yapılacak.

YAŞAMKENT VE BAĞLICA’YA KONFORLU BİR ULAŞIM SAĞLANACAK

2014 yılında işletmeye açılan M2 Kızılay-Çayyolu Hattı, kentin batı aksında yer alan Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılacak. Proje sayesinde hem otobüs aktarmaları ve araç trafiği azalacak hem de yolculara daha konforlu ulaşım sağlanırken, zamandan tasarruf edilecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle mevcut Koru İstasyonu’ndan sonra Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca kılçık hatlarına hizmet edecek ortak istasyondan sonra hat ikiye ayrılacak. Koru-Bağlıca hattı ayrıca güzergâh üzerinde yer alan üniversite bölgesine hizmet edecek.

Hattın toplam 9,63 kilometre ve 5 istasyondan oluşması planlanıyor.

KEÇİÖREN METROSU FORUM’A UZAYACAK

M4 Keçiören Hattı, son istasyon olan Şehitler’den başlayarak depo sahasının yer alacağı Ovacık (Forum) bölgesine uzatılacak. Bu aksta yer alan Sanatoryum Hastanesi, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet verecek olan hat, ulaşımı kolaylaştıracak.

Proje, 4 istasyon ve 7,69 kilometreden oluşacak.

14,3 KİLOMETRE 11 İSTASYONDAN OLUŞACAK

M5 Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı ise 14,3 kilometre uzunluğa sahip olacak.

Hat; Esat, Kuğulu Park, Dikmen Vadisi, Çetin Emeç, Öveçler, Dikmen, Malazgirt, Keklikpınarı, Akpınar, Atatürk Sitesi ve Oran Şehri olmak üzere 11 istasyondan oluşacak.

ÇAYYOLU VE SİNCAN HATLARI BİRLEŞİTOR

Proje çalışması gerçekleştirilen Çayyolu (M2)- Sincan (M3) Birleşim Hattı (M6) ise Başkentin ilk ring metro hattı olacak. 10 kilometre uzunluğunda ve 5 istasyondan oluşan hat ile Çayyolu- Sincan hatları arasındaki geçiş süresi kısalacağı gibi Başkentray ve YHT hatlarıyla da entegrasyonu sağlanacak.

Hattın tamamlanmasıyla, bölgede yaşayan yoğun nüfusun hareketlilik ihtiyacı, sistem kapasitesi ve hizmet konforu yüksek raylı sistemlerle karşılanırken, raylı sistem hatlarının da kuzey-güney bağlantısı sağlanacak. Ayrıca hattın, 70 dakika süren Çayyolu ve Sincan hatları arasındaki yolculuk süresini 25 dakikaya düşürmesi bekleniyor.