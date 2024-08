Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, balıkçılık kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Rumelifeneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Av Sezonu açılışını gerçekleştirdi. Açılışta temmuz ayında gerçekleşen ''Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını'' kongresinin sonuç bildirgesi de açıklandı. Bildirgeyi, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kamuoyuna sundu.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Rumelifeneri Su Ürünleri Kooperatifi'nde balık av sezonunu açtı. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat temmuz ayında gerçekleşen "Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını" kongresinin sonuç bildirgesini de açıkladı.

Konuşmasının başlangıcında kongrenin detaylarını aktaran Başkan Rıza Akpolat,

“Temmuz ayında İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinin ilk buluşması kapsamında gerçekleştirdiğimiz Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını kongresiyle ülkemizin balıkçılık sektörünü değerlendirmek, sorunlarını ele almak ve gelecekte atılacak adımları belirlemek amacıyla, son derece önemli bir konu etrafında bir araya geldik. Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kongreye İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar Belediyeleri, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği gibi önemli paydaşlar katıldı. Kongre boyunca birbirinden önemli pek çok konuyu tartıştık, balıkçılarımızın ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini dinledik, çözüm önerilerini tartıştık.” dedi.

“BALIKÇILIK, BİR AN ÖNCE MESLEK OLARAK TESCİLLENMELİ”

Başkan Akpolat, konuşmasına balıkçılık sektörünün önemine vurgu yaparak devam etti:

"Bu zorlu koşullarda çalışan yurttaşlarımız sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılıyor. Ülke ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracat, 10 milyar lira iç pazar desteği sağlayan, direkt ya da dolaylı olarak 350.000 kişinin geçimini sağladığı balıkçılık, bir an önce meslek olarak tescillenmeli ve balıkçıların sosyal hakları teslim edilmelidir." dedi.



Akpolat, ayrıca yasa dışı avcılık konusuna dikkat çekerek, "Mevzuatların yetersizliği ve denetimcilerin bilgi eksikliği nedeniyle bu alanda denetim güçlüğü çekiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için iş birliği yapmaya ve sorumluluk almaya hazır balıkçı örgütlerine yetkiler verilmeli, yasa dışı avcılık sürekli ve sürdürülebilir şekilde denetlenmelidir." ifadelerini kullandı.



Denizlerin ve balıkçılık sektörünün daha etkin yönetilmesi gerektiğini belirten Akpolat, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, balıkçılarının tüm sorunlarıyla ilgilenecek bir Balıkçılık Bakanlığı olmaması kabul edilebilir değildir. Denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığı'na verilmesi şarttır." dedi.

Açılış töreninde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise balıkçılıkla ilgili verdikleri taahhütleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandırarak:



“Seçim döneminde balık ağı ve meramet konusu olmuştu. Biz buna kayıtsız kalmayacağız demiştik. Burada balıkçılık ve meramet devam edecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Sarıyer Belediyesi olarak bu işe gönül koymuş belediyeyiz. 2014 yılında burada meclis üyesiyken burada Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu kurmuştuk. Aynı zamanda da belediyemizde de Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimini oluşturmuştuk. Biz belediye olarak her zaman balıkçılarımızın yanındayız. Çok kısa zaman önce de “Türkiye Balıkçılığının Dünü Bugünü Yarını Kongresi”ni gerçekleştirmiştik. Burada sizlerden gelen talepler üzerine kooperatifin dış cephesi, balıkçı lokali restorasyonu, temizlik işlerinin yapılması ve balıkçılarımızın yaşadığı sorunları çözdük. Çözmeye devam edeceğiz. Atık su ile ilgili sorunu da çözeceğiz. İSKİ bununla ilgili burada çalışmaları başlattı. Sarıyer Belediyesi olarak İSKİ’ye yer tahsisi sağladık. Ekim ayında atık su kanallarının döşenmesine başlanacak. Bu bölgede atık su ile yağmur suyu ayrışmış olacak. 2024-2025 balıkçılık sezonunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış törenine İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclis Üyesi Gökan Zeybek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğinin üye belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, CHP Sarıyer ilçe başkanı ve yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, il ve ilçe meclis üyeleri İBB yöneticileri, muhtarlar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifleri başkan ve yöneticileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törenin ardından, Rumelifeneri Mahalle Muhtarı Şafak Kılıç, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’ya plaket takdim etti. Ayrıca, Sarıyer Belediyesi Kadın Meramet Atölyesi de açıldı.