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Nureddin Nebati'nin aile şirketinden Çin hamlesi

Nureddin Nebati'nin aile şirketinden Çin hamlesi
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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi Seyidullah Nebati, dövizin baskılanması ve yüksek faiz nedeniyle bazı ürünleri Çin'de üretmek zorunda kaldıklarını söyledi.

''Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır'' sözüyle hafızalara kazınan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi ve B&G Store Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, CNBC-e kanalında katıltığı programda ekonomiye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksek faiz ortamında yatırım yapmanın çok zor olduğunu belirten Nebati, döviz kurlarının baskılanması ve yüksek faiz nedeniyle bazı ürünleri Çin'de üretmek zorunda kaldıklarını, Çin'e yatırım yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

"Tek engelimiz yüksek faizler, inşallah sonuna geliriz artık bu işin" diyen Nebati, "Faiz ortamından dolayı yatırımlar askıya alındı. Umarım en kısa zamanda faiz belasından kurtuluruz" dedi.

"11 MAĞAZA KAPATTIK, 22 MAĞAZA AÇTIK"

Seyidullah Nebati, son 3 yılda eskiyen 11 mağazayı kapattıklarını ancak 22 mağaza açtıklarını söyledi.

Nebati, 2030 yılında 100 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylerken yıl sonunda dolar kurunun 43, Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 32, enflasyonun yüzde 29 olmasını beklediğini de dile getirdi.

Nureddin Nebati'nin bakanlığı döneminde yüksek enflasyona rağmen faizler düşürülmüş ve kur krizi yaşanmıştı. "Yeni Çin olacağız" diye çıkılan yolda dış ticaret açığında rekorlar kırılmış, seçimlerin kazanılmasının ardından bakanlık koltuğuna Mehmet Şimşek oturmuştu.

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Etiketler Nurettin Nebati b&g store Seyidullah Nebati
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