Beşiktaş Belediye Başkanı Beşiktaş seçimlerinde oyunu kızlarıyla kullandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kulübün yeni başkanının belirleneceği seçim için oyunu kullandı. Kızlarıyla birlikte Akatlar Spor Kompleksi’nde oyunu kullanan Rıza Akpolat: ‘’ Beşiktaş’ımızın seçimli genel kurulunda kızlarımla beraber oyumuzu kullandık. Beşiktaş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her iki adaya da başarılar dilerim’’ ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 35. Başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde başladı. Serdar Adalı ve Hasan Arat’ın başkanlık için yarıştığı kongrede üyeler saat 10.00 itibarıyla salona alınmaya başlarken, 11.00 itibarıyla da oy kullanma işlemi başlatıldı. Beşiktaş Kongre üyesi olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da oyunu kullanmak için kızlarıyla birlikte Akatlar Spor Kompleksi’ne geldi. Taraftar ve kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği Rıza Akpolat, oyunu kullandıktan sonra her iki adaya da başarılar diledi.

Rıza Akpolat seçimle ilgili olarak da kişisel hesaplarından bir paylaşımda bulunarak: ‘’Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin! Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda kızlarımla beraber oyumuzu kullandık. Beşiktaşımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.