Beşiktaş Belediyesi'nden boğaz manzaralı sosyal tesis

Beşiktaş Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki Beltaş Kafe semt sakinlerine ve İstanbullulara kapılarını açtı.

Tesiste eşsiz Boğaz manzarasının keyfini sürecek olan ziyaretçiler çok uygun fiyatlarla hizmet alabilecek ayrıca ilçe sakinleri belediyeden aldıkları Semt Kart’la birçok avantajdan da faydalanabilecek.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Beşiktaşın çarşıya yakın 6 mahallesinin isteği şuydu bizlerden: Biz eski Beşiktaşlıyız, denizle buluşamıyoruz çünkü oradaki kafelerde bir çay 40-50 tl gibi fahiş fiyatlara satılmakta. Biz de bu talepler karşısında, Beşiktaş Meydanı’nda denize sıfır bir noktada yaklaşık 1,1 dönümlük bir alan üzerine bir Beltaş Sosyal Tesisini inşa ettik. Vatandaşlar burada çok ucuza çay içebilip imkanlardan faydalanabiliyor. Aynı alanda öğrencilere de orada bir kitap kafe yaptık. Orada ders çalışıyorlar. Beltaş Kitap Kafe’de söyleşiler, paneller, imza günleri gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde hizmete açtığımız Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki Beltaş Kafemiz de tüm komşularımıza ve İstanbullulara oldukça ekonomik fiyatlara kaliteli hizmetler sunacak. Ayrıca Sem Kart’lı komşularımız sosyal tesislerimizden yüzde 40-50 indirimli bir şekilde faydalanabiliyor. Ekonomik anlamda bir dar boğazdan geçtiğimiz bugünlerde komşularımızı ve İstanbulluları, bir nebze de olsa rahatlatmak, Boğazın eşsiz manzarasının tadını çıkartmak amacıyla açtığımız bu sosyal tesislerde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. ” İfadelerini kullandı.