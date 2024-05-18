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Beşiktaş Gençlik Festivali'nde Gross Grubu ve Paptircem sahne aldı

Beşiktaş Gençlik Festivali'nde Gross Grubu ve Paptircem sahne aldı
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Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 5 gün boyunca düzenleyeceği Gençlik Festivali’nin üçüncü gününde Goss grubu ile Paptircem sevenleriyle buluştu.

Beşiktaş Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği Gençlik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mayıs’ta Seda Erciyes konseriyle başlayan festivalde dün akşam pop/electronic rock grubu Goss ve Paptiricem sevenleriyle buluştu. Cüneyt Arkın sanatçılar Parkı’nda gerçekleşen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş Gençlik Festivali kapsamında bugün usta isimlerin konserleri olacak. Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek konserlerin ilkinde ünlü müzisyen Ozan Doğulu saat 20.00’da sahne alacak. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise Türk Rock Müziğinin en önemli gruplarından ATHENA sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
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