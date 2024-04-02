Beşiktaş'tan Ekrem İmamoğlu'na rekor oy

31 Mart yerel seçimlerinde tekrar İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe yine Beşiktaş oldu. Bir önceki seçimde de Ekrem İmamoğlu’na en fazla oy çıkan semt olan Beşiktaş’ta bu seçimde oyların %82’si İmamoğlu’na verildi.

Bunun yanı sıra mevcut başkan Rıza Akpolat karşısında seçime giren 21 belediye başkan adayına rağmen, Beşiktaş Belediye Meclisi’nde tam üye sayısı olan 31 üye de CHP’nin oldu. Böylece SHP döneminden sonraki CHP’de Beşiktaş’ta ilk tulum çıkarılan dönem Rıza Akpolat’ın belediye başkanlığı yaptığı dönem oldu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; “Beşiktaş’tan yaktığımız ışık tüm İstanbul’u tüm Türkiye’yi sarar. El ele, kol kola, omuz omuza mücadeleye devam.” ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT: “EKREM BAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRDİK”

Pazar günü yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe, geçtiğimiz dönemdeki gibi yine Beşiktaş oldu. Beşiktaş seçmeninin İmamoğlu’na verdiği oy oranı %82’yi bularak bir rekora imza attı. Beşiktaş Belediyesi’nde İmamoğlu gibi 2. dönemi başlayan Başkan Rıza Akpolat; “Değerli komşularım, bugünü çok bekledik ve arzuladık. Bugünün hayallerini kurduk. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Ekrem Başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Cumartesi günü Beşiktaş’ta yaptığımız son mitingde Ekrem Başkanımıza rekor bir oyla destek olacağız dedik. 2019 ‘da rekor bir oyla buradan Ekrem Başkanımızı göndermiştik. Bu seçimde ise yeni bir rekorla %82’yle Ekrem Başkanımızı uğurladık. Bu meydan çok büyük ve tarihe tanıklık etmiş bir meydan. Bu meydandan çok yiğitleri gönderdik mücadeleye. Barbaros Hayrettinleri gönderdik. Akaretlerdeki evinden çıkıp Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuruna geçen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gönderdik bu meydandan. Beşiktaş’tan yaktığımız kıvılcım İstanbul’u aydınlattı ve şimdi Tüm Türkiye’yi sardı ve kızıla boyadı.” şeklinde konuştu.