Beylikdüzü Belediyesi bir kez daha örnek oldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Tugay Galip Hadi, koronavirüs salgını sürecinde uygulanan yasak ve kısıtlamaların sokak hayvanlarının genel yaşamındaki rolünü araştırdığı çalışmasında Beylikdüzü ilçesini örnek aldı.

Üniversitenin düzenlediği 7.Bilim Günleri kapsamında paylaşılan araştırmada, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün pandemi sürecinde sokak hayvanlarına yönelik verdiği nitelikli hizmette ortaya kondu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Bilim Günleri online olarak gerçekleşti. Alanında uzmanların farklı konuları ele aldığı kongre kapsamında üniversitenin Medya ve İletişim Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Tugay Galip Hadi, “Covid-19 salgını sürecinde uygulanan resmi yasak ve kısıtlamaların sokak hayvanlarının genel yaşamı üzerindeki rolü- Beylikdüzü ilçesi örneği” konulu araştırmasını paylaştı. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün de arşiv ve bilgi noktasında destek verdiği araştırma, pandemi koşullarının sokak hayvanlarının genel yaşamı, sahiplendirilmeleri ve beslenmeleri gibi konulardaki rolünü ortaya koydu. Araştırmada, sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün nitelikli hizmetlerinin yansımaları da yer aldı.

“Resmi kurumlar elini taşın altına koydu”

Yasak ve kısıtlamaların sokak hayvanlarının beslenmesindeki rolünü de ele alan araştırmada, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ilçede özveriyle yürüttüğü besleme çalışmaları da detaylarıyla paylaşıldı. Yasaklar başladıktan sonra basına çıkan haberler sonucu beslenmeyle ilgili sıkıntılar olduğu kanısına varıldığını belirten Tugay Galip Hadi, “Araştırmamızda sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun yanında resmi kurumlar elini taşın altına koydu. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokaktaki hayvanlara beslenmede sıkıntı yaşayabilirler diye bir önceki döneme göre iki katına yakın hayvansal gıda dağıttı” ifadelerini kullandı.