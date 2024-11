Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'den Öğretmenler Günü mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, eğitim sisteminin en temel öğesi öğretmenlerin ülkenin kalkınmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında başrolü oynadıklarını vurgularken şunları söyledi:

“Kişileri yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak eğitimin en büyük amacıdır. Ancak tek başına iyi bir eğitim sistemi, bu amaca ulaşmakta yetersizdir. Geleceğin mimarı öğretmenler ise ülkenin kalkınmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında başrolü oynamaktadır.

Bilindiği gibi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlere özel bir saygı duymuş ve her fırsatta onları yüceltmiştir. Onlara verdiği kıymeti dile getirmek için öğretmenleri, ‘Eserinin üzerinde imzası bulunmayan yegâne sanatkâr’ olarak nitelendirmiştir. Bizler de toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştirerek ülkelerin kaderlerinde önemli roller üstlenen öğretmenlerimizin sadece bir gün değil her gün önünde saygıyla eğileceğiz.

Değerli Öğretmenlerim;

Bilinçli bir toplum yaratmak için demokratik ideallerin korunmasına ve geliştirilmesine en önemlisi de ülkenin sosyal, siyasal, ahlaki ve ekonomik kalkınmasına olan katkılarınız yok sayılamaz, görmezden gelinemez.

Türk toplumunun aydın bir üyesi olarak en büyük temennim, siz kıymetli öğretmenlerimle ilgili milli bir politikanın bir an önce oluşturulması ve bu kutsal mesleğin hak ettiği, arzu edilen değere ulaşmasıdır. Eğitimde istenilen başarı ve verimliliğe bir an önce ulaşmak için ülke düzeyinde dengeli, etkin ve verimli olarak istihdam edilmenizin, yaşam koşullarınızın iyileştirmesinin hayati bir önem taşıdığının farkındayız. Yaptığınız işin yüceliği ile bağdaşır ekonomik ve sosyal statüye ulaşmak için elimizden gelen desteği sunacağımızı bilmenizi isterim.

Ülkemizde eğitim-öğretim hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünüz, bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesine doğrudan katkı sunduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”