Bodrum Belediyesi fide dağıtımı yapacak

Bodrum Belediyesi tarafından atalık yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtımı için başvurular, 12 Nisan’da son bulacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, Bahçeyaka Mahallesinde bulunan Yerel Tohum Merkezi ve Üretim Serasında atalık yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtımı yapılacak. Fide desteğinden yararlanmak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne 12 Nisan Cuma gününe kadar başvurulabiliyor.



Fide desteği için üreticilerin ikametgahının ve üretim yaptığı arazinin Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması, üretici olduğunu belgelemesi (2024 vizeli ÇKS Belgesi, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Pazarcı-Üretici Kimlik Kartı, TARKO Üyesi, Sulama Birliği Üyesi gibi üretim yaptığına dair en az bir belge) gerekiyor.



Detaylı bilgiye 444 00 48 / 1238 (dahili) ya da 0 (530) 232 14 08 numaralarından ulaşılabilir. Ayrıca tarimsalhizmetler@bodrum.bel.tr adresinden ya da Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Karaova Mah. Cumhuriyet Meydanı No:7’den bilgi alınabilir.