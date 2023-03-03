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Bodrum Belediyesi'nin Hatay Arsuz Dostluk Kenti iyi kamp örneği oldu

Bodrum Belediyesi'nin Hatay Arsuz Dostluk Kenti iyi kamp örneği oldu
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Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti, Expo alanındaki çalışmalarına devam ederken Birleşmiş Milletler ve Together İnternational Portekiz Madrid ekibi ve İspanyol Sahra Hastanesi ekipleri kampı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler ve Together İnternational Portekiz Madrid ekibi ve İspanyol Sahra Hastanesi ekipleri ziyaretleri sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşerek deprem bölgesinde “iyi kamp örneği” olarak Dostluk Kenti’ni gösterdiklerini belirtti.

Dostluk Kenti Herkese Kucak Açıyor

800’ü deprem mağduru, yaklaşık 1000 kişinin barındığı ve temel ihtiyaçlarını karşıladığı kentte dışardan da yaklaşık 1000 kişilik depremzede grubu araçlarından ya da kaldıkları yerden kampa başvurarak hizmet alıyor.

Uluslararası sivil toplum örgütlerinden gönüllüler de kentte misafir edilirken Dostluk Kenti yetkilileri iş birliği içinde projeler üretiyor.

Deprem Mağdurlarına Terapi

Çeşitli ihtiyaçların karşılandığı ve kapsamlı bir çalışmanın gerçekleştiği çadır/konteyner kentte biri Portekizli olmak üzere 3 doktor 1 hemşire ile 24 saat hizmet verilirken 6’sı Hollanda’dan olmak üzere 10 psikososyal destek ekibi, çocuklar ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere terapilere başladı. Ayrıca gönüllü kreş öğretmeni ve psikologlar eşliğinde 0-6 yaş grubu 75’i Dostluk Kentinde konaklayan olmak üzere yaklaşık 200 kişi ile düzenli aktiviteler yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hatay Arsuz bölgesine tekrar giden Başkan Ahmet Aras, bölgede kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederken şunları söyledi:

“Bizler, herkese kucak açıyor mağdur olan vatandaşlarımıza elimizden gelenin en iyisi yapmak için çabalıyoruz. Bu çabalarımız da sonuçsuz kalmıyor. Deprem mağduru vatandaşlarımız bizlere teşekkürlerini iletiyor. Bodrum yaşayanlarımızın gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ileterek mağdur vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze güldürebiliyorsak ne mutlu bize.  Aynı zamanda yurt dışından gelen ekipler de kurmak için büyük emekler verdiğimiz kampımızı beğendiğini ifade ediyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bodrum gibi dünyada önemli bir turizm merkezi olarak görünen Bodrum’u burada bu gururla temsil etmek bizim için çok önemli. Bölgede ihtiyacı olan tüm mağdur vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecek. Her zaman onların yanındayız.” 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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