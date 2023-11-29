Bodrum, TTI İzmir fuarında yerini alıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliği ile Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nin 17’ncisi, 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde FUARİZMİR’de gerçekleşecek.

Her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en büyük uluslararası turizm platformu haline gelen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinde B Holünde Türkiye’nin gözbebeği turizm destinasyonu Bodrum da yerini alacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) destekleri ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) organizasyonu ile kurulacak Bodrum standı, turizm profesyonellerini bir araya getirirken bölgenin tanıtımı için de çalışmalar yürütecek.

Bodrum Standı, B holünde B-214 kodlu alanda yer alırken 7-9 Aralık tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak.

BODTO Başkanı, üyeleri standa bekliyor

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Bodrum standının tüm Bodrum firmaları için bir toplantı ortamı olarak tasarlandığına dikkat çekerken, “Üyelerimizi Bodrum standımızda iş görüşmelerini yapmaları için davet ediyoruz. Tüm üyelerimizi ve Bodrum severleri standımıza bekliyoruz. Turizmle ilgili işletmelerimize katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere.” dedi.

BODTO Başkanı, desteklerinden dolayı Bodrum Belediyesi, İMEAK DTO Bodrum Şubesi, TÜRSAB Bodrum BTK, BOTAV, BODER ve diğer STK’lara teşekkürlerini sundu. Bodrum’a yakışan bir iş birliği halinde Bodrum standını organize ettiklerini söyleyerek şöyle dedi:

“Bodrum, dostluğun, huzurun, mutluluğun kentidir. Biz de bunun en güzel örneklerinden birini sergileyerek fuara ortak katılıyoruz.”

Başkan Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum standında turizme ve ticarete büyük katkısı olan denizciliğin ön plana çıkarıldığını açıklarken alternatif turizm çeşitlerinden agro-turizm, doğa yürüyüşü, kış festivalleri gibi ögelerin tanıtılacağı bilgisini paylaştı.

Başkan Aras: “Bodrum’un değerlerine birlikte sahip çıkacağız”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras TTI İzmir Fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada, Bodrum turizm sektörünün birlik ve beraberlik duygusuyla ortak hedeflere ulaşmak için hareket etmesinin önemine değinirken şunları söyledi:

“En önemli turizm destinasyonlarından biri olan kentimiz, cazibe merkezi olarak tüm dünyadan beğeni alıyor. Bu noktada kentimizin doğal ve kültürel çekiciliklerinin ve zenginliğinin fuara gelecek olanlara doğru bir ifadeyle anlatılması büyük önem taşıyor. Uluslararası pazarda iyi bilinen bir kent olmasına rağmen, kongrelerde yer almamız ve var olan güzelliklerimizi doğru ifade etmemiz çok önemli. Dünya çapında imajımızı geliştirmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizi organize etmek için ise birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Çünkü hepimizin tek bir hedefi var: Bodrum’un var olan potansiyelini korumak ve kentimizi geliştirmek. Bu hedefe ulaşmak için de ortak bir akıl oluşturuyor ve turizm çeşitliliğimizi hep birlikte haykırıyoruz. Ben BODTO, İMEAK DTO Bodrum Şubesi, TÜRSAB Bodrum BTK, BODER ve diğer STK’lara bu ortaklık ve iş birliği için kent yaşayanlarımız ve turizm paydaşlarımız adına teşekkür ederim. Değerlerimize birlikte sahip çıkarak Bodrum’un gücüne güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.”