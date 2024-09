Bodrum’da Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı

‘’Şiddetsiz Bir Kent Mümkün’’ mottosuyla Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı’nın ilki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu, Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Belediyeler arasında deneyim paylaşımını ve iş birliğini güçlendirmek adına 6 Eylül 2024 Cuma günü, Bodrum Ticaret Odası’nda Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı yapıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Özge Demirel, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan ve ilçe belediye temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan programda Bodrum Belediyesinin 2019'dan bugüne çalışmalarının sunumu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin katkıları ve ortak çalışmalara dair bilgilendirmeler, katılımcı belediyelerle soru-cevap ve tartışma, toplantının çıktıları ve gelecek adımların değerlendirilmesine yer verildi.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin sevgi ve selamlarını ileterek yerel yönetimler olarak en önemli görevlerinden birinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve eşitlikçi kentler yaratmak olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Kent sakinlerimizin adil, özgür ve refah içinde yaşamalarını sağlamak ve toplumsal kalkınmayı güçlendirmek için öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten çalışmalar yürütmeye özen gösteriyoruz. Hep birlikte eşit ve adil bir gelecek inşa etmek için daha çok çalışacak ve toplumun her kesiminin sesi olmaya devam edeceğiz.”

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü yer edinmesini sağlama misyonuyla hareket ettiklerini belirtirken, “Kadınların yaşam hakkını savunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, bu mücadelede kadınların yanında yer alarak onları her türlü şiddetten korumak ve savunmak için Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Özge Demirel, yapılan çalışmalardan dolayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ve her zaman yanlarında olan Bodrum Kadın Dayanışma Derneğine teşekkür ederek, “Deneyim paylaşım toplantıları yaygınlaştırılması çok önemli. Bu kapsamda bizler, on üç ilçe genelinde tüm belediye personeliyle bu işi birlikte organize etmemiz gerektiğini bilincindeyiz. Bu nedenle temmuz ayından itibaren ilçe belediye başkanları ile koordineli olarak toplantılara başladık. Bodrum’un buradaki deneyimleri, bunları bizlere aktarmanız diğer kalan on iki ilçeye çok büyük bir örnek olacak. Kadının ve çocuğun eşit yurttaş olarak bu toplumda varlığını koruması için desteğe ihtiyaç var.”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan, “Katledilen kadınlar, istismar edilen, hayatları söndürülen çocuklar için eşit bir dünyayı kurmak için feminist mücadeleden gelen gücümüzle belediyeleri dönüştürmeye devam edeceğiz.’’ dedi.

Yapılan toplantının önemli bir çıktısı da ‘’Birimiz için değil hepimiz için birlikte çalışacağız ve birlikte güçleneceğiz!’’ oldu.

Katılımcılar tarafından ilgi ile takip edilen toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Belediyeler Arasında Deneyim Paylaşım Toplantıları her ay bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde devam edecek.