Çalık: Tüm projelerimiz ‘Beylikdüzü Aklı’nın bir ürünü

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediyenin proje ve hizmetlerine de değindi.

Beylikdüzü Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasına eylül ayında şehit olan askerleri rahmetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Vatanımızı canları pahasına koruyan aziz şehitlerimiz ve şerefli gazilerimizin aileleri ve yakınları bizler için çok değerli. Bunun bir gereği olarak, Özel Kalem Müdürlüğümüz bünyesinde yeni bir birim kurduk. Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurları Birimi ile şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olan bağlarımız daha da güçlenecek. Şehitlerimizin yüce hatırasını Beylikdüzü’nde yaşatmak, yakınlarının ve gazilerimizin daima yanında olmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık hayatını kaybeden maden işçilerini andı

Konuşmasının devamında Zonguldak’ın Kilimli ilçesi ile Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden facialarına dikkat çeken Başkan Çalık, “Ülkemiz büyük bir acıya sahne oldu. Bartın Amasra’da yaşanan maden felaketinde 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Biz bu ülkede, artık önlenebilir kazalarda gencecik yaşamların yitmesine, ocakların sönmesine, çocukların öksüz kalmasına razı değiliz. İnsanlarımızın yaşam hakkını her şeyin üstünde tutmak, Soma ve Bartın gibi faciaların yaşanmasını engellemek için her türlü teknik tedbirin alınmasını talep ediyoruz” diyerek hayatını kaybeden işçilere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diledi.

“Beylikdüzü’nde yerel yöneticilik felsefesi inşa etmeye gayret ediyoruz”

Belediyenin yürüttüğü proje ve hizmetlere de değinen Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde yerel yöneticilik felsefesi inşa etmeye gayret ettiklerini belirterek, “Son dönemde peş peşe gelen krizler nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Bizler önümüze çıkan hiçbir zorluğu, yavaşlamak için bir bahane olarak görmüyoruz. Bilakis, bu zorlukların her biri bizim mücadele azmimizi daha da perçinledi; birlikte hareket etme ruhumuzu daha da güçlendirdi ve halkımızla omuz omuza yürüme tutkumuzu pekiştirdi. Görevde 3 buçuk yılı geride bırakırken, Beylikdüzü’nde daha kaliteli bir yaşam için yeşil alanları artırmak, ilçemizin denizle ilişkisini kuvvetlendirmek ve daha dirençli bir kent inşa etmek için adımlar attık. Bunu masa başından değil, kentimizin tüm paydaşlarıyla beraber, bir ortak aklı tesis ederek başardık. Kentimizi geleceğe taşırken ortak çabayı ve katılımcılığı odağına alan, ortak yaşamın inşasına çalışan bu akla biz ‘Beylikdüzü Aklı’ diyoruz. Kutuplaşmayı ve çatışmayı bir kenara itip ortak değerlerimize, çoğulculuğa, iş birliğine, birlikte yaşamaya ve birlikte üretmeye odaklanan bir akıldan bahsediyoruz. Tüm projelerimiz ‘Beylikdüzü Aklı’nın bir ürünüdür.” ifadelerini kullandı.

“En büyük dileğim, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkeyi inşa edebilmek”

Beslenme Saati uygulamasının gün geçtikçe büyüdüğünü ve herkes tarafından takdir topladığını da dile getiren Çalık, “Beylikdüzü Aklı ile hayata geçirdiğimiz Beslenme Saati uygulamamızla her gün, yaklaşık bin 200 evladımıza beslenme çantası hazırlıyoruz. Masum çocuklarımızın da içine sürüklendiği bu yoksulluk döngüsünün kırılması aslen sosyal devletin bir konusudur. Tek bir çocuk dahi bir günü aç geçiriyorsa, evinde beslenme çantasına koyabilecek gıdası yoksa ve bundan dolayı eğitimden kopuyorsa bu hepimizin sorumluluğudur. Elimizden geleni yapmaya ve bu sosyal adalet projesini sürdürmeye devam edeceğiz. En büyük dileğim, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkeyi inşa edebilmek.” dedi.

“Kadınların eşitlik mücadelelerinde her daim destekçileriyim”

Meclis konuşmasında kasım ayı içerisindeki önemli günlere de değinen Çalık, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Türkiye’deki durumu değerlendirdi. Çalık, “Ülkemizde bu anlamda çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri hiçbir şekilde azalmıyor. Kadınların hayatın her alanına dahil edilmediği yerlerde insani, toplumsal ve ekonomik gelişmenin olmayacağını söyleyebilirim. Ülkemizde ve dünyada kadına şiddetin son bulmasını diliyorum. Kadınların eşitlik mücadelelerinde hep yanlarında, her daim destekçileriyim.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Yener ise “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil, tüm insanlığın sorunudur. Buna karşı ülkemizde ve dünyada çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelerin en önemlilerinden biri, İstanbul Sözleşmesi’dir. Biz bu sözleşmeye tekrar geri dönülmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.