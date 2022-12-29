Çaycuma ülkenin gelecek vizyonunu oluşturuyor

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, TPAO’nun Çaycuma1 kuyusunda 58 milyar metreküp gaz bulduğunu açıklamasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Tam da cumhuriyetimizin 2. yüzyılını da kutlayacağımız 2023 yılına girerken yaşanan bu gelişmeler, ilçemizin, ülkenin gelecek vizyonunda çok önemli bir yeri olduğunu gösterdi” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz’de açtığı Çaycuma1 adlı kuyuda 58 milyar metreküp doğal rezervi bulduğunu açıklamasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Kantarcı açıklamasında, “Türk Petrolleri Anonim Ortalığının, Fatih sondaj gemisiyle, Sakarya gaz sahasında açtığı Çaycuma1 adlı kuyuda, 58 milyar metreküp doğal gaz bulduğu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm dünyaya ilan edildi. Denizin 3,023 metre derinliğinde ülkemizin yaklaşık bir yıllık ihtiyacını karşılayacak bu keşiften büyük mutluluk duydum. Büyük ekonomik zorluklar yaşadığımız şu zor günlerde hepimizin yüreğine su serpen gelişmelerin 2023 yılında yaşayacağımız büyük değişimin, refah dolu yıllara doğru atacağımız büyük adımın habercisi olduğuna inanıyorum.” dedi.

ÜRETKEN BİR KENTİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUM

Keşfin bir yandan Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne katkı sunarken, diğer yandan Çaycuma’nın adının tüm dünyaca duyulmasını sağladığını da söyleyen Başkan Kantarcı, “Tam da cumhuriyetimizin 2. yüzyılını da kutlayacağımız 2023 yılına girerken yaşanan bu gelişmeler, ilçemizin, ülkenin gelecek vizyonunda çok önemli bir yeri olduğunu gösterdi. Kuyuya Çaycuma adını veren TPAO’nun çok değerli Genel Müdürü Sayın Melih Han Bilgin başta olmak üzere, ilçem adına guru verici faaliyette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkesinin ekonomik gelişimine her zaman katkı sunmuş, tüm varlığını alın teri üzerine kurmuş üretken bir kentin belediye başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum.” dedi.

GELECEĞE ÇOK DAHA BÜYÜK UMUTLARLA BAKIYORUZ

Aynı sahada bulunan 710 milyar metreküplük doğal gazın Çaycuma ilçesi sınırları içinde kurulacak tesislerden ülkeye dağıtılacak olmasını da önemli bulduğunu söyleyen Kantarcı, “Bir tarım kenti olarak kurulan Çaycuma tarihin her döneminde bolluğun, bereketin adı olarak anıldı. Dünyanın her yerinde madencilik alanına sunduğu nitelikli işgücü ile emek kenti hüviyeti de kazanan ilçemiz sanayi, tarım ve ticaret kenti olarak gelişti. Bugünlerde bu kimliklerinin yanına bir de enerji kenti olma unvanını ekliyor. Çaycumalılar olarak bunun heyecanını duyuyor, geleceğe çok daha büyük umutlarla bakıyoruz” diyerek sürdürdü.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kantarcı açıklamasını, “Dünya büyük bir enerji krizi yaşarken, Türkiye bundan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemiz için çok sevindirici gelişmelerin düğüm noktasında olmak bizleri son derece sevindiriyor. Diğer yandan doğal gaz ve ona bağlı olarak gelişen yan sanayinin eşsiz coğrafyamızın doğal dokusunu bozmaması en büyük dileğimizdir. Bir yandan ülkemizin karşı karşıya olduğu enerji sorununun çözümüne katkı sunarken diğer yandan doğal çevreyi korumak gibi önemli bir görevi hep birlikte başaracağımıza inanıyor, Çaycuma1 kuyusunda bulunan rezervin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.