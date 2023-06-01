‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri’ Sergisi Meraklılarının Yoğun İlgisi Eşliğinde Açıldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, İstanbul Cezeri Müzesi ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde 12. yüzyılın en önemli mucitlerinden biri olan Cezeri’nin tasarladığı makinelerin kopyalarının yer aldığı ‘Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri’ Sergisi, Kartal Organik Pazar etkinlik çadırında açıldı.

Yazdığı kitap ve tasarlayarak çizimlerini yaptığı 50’den fazla cihaz ile Leonardo da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülen ve 12 yüzyılda Cizre ve Diyarbakır’da yaşayarak Artuklu Sarayı’na 26 yıl boyunca başmühendis olarak hizmet eden El –Cezeri’nin eserlerinden kopyalanan makinelerin yer aldığı sergi, Kartal’da açıldı.

Yoğun ilgi gören serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartallı lise öğrencileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, özellikle alanda bulunan teknik lisedeki öğrencilere seslenerek robotik kodlamanın temellini atan Cezeri’nin müthiş bir isim olduğunu söyledi.

1200’lü yıllarda bile düşünülen bu makinelerden ders alınabileceğini belirten Yüksel, teknik liselerde özellikle robot çalışmaları yapan öğrencilere büyük güven duyduklarını söyledi. Başkan Yüksel, her sınıfta bir Cezeri, bir mucit çıkabileceğine inandığını belirterek Cezeriler artsın diye birlikte çalışamaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından açılan sergide İstanbul Cezeri Müzesi yetkilisi Nisanur Çalışkan Türkoğlu, Cezeri’nin kitabındaki çizim ve anlatımların incelerek yeniden yapıldığı makineleri tek tek açıklayarak çalışma prensiplerini anlattı ve mekanizmalarını gösterdi.

Cezeri’nin; makinelerin estetik yönünü de önemsediğini ve her makinenin bir hikâye anlattığını kaydeden Türkoğlu, zamanı ölçen makineleri katılımcılara gösterdi.

Müslüman bilim insanı El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı Kitab-ül Hiyel'deki makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi, Haziran ayı boyunca açık kalacak.

Sergi, Durmuş Çalışkan'ın 15 yılı aşkın çalışmalarının meyvesi olarak dünyada bir ilkin gerçekleştirildiği Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknik ile üretilmesiyle ortaya Cezeri'nin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış olağanüstü makinelerden oluşuyor.

Sergide, Filli Su Saati, Yılan Mekanizması, Kayıkçılı Su Saati Çalgıcı Figürü, Çocuklu Otomatik Lavabo, Tavus Kuşlu Otomatik Lavabo, İçecek Sunan Çocuk Otomatı, Kan Ölçme Otomatı, Dört Sürgülü Kapı Kilidi, Geometrik Çizim Aleti ve Küresi ile Çok Amaçlı Kefe Uygulamasının arasında bulunduğu çok sayıda eser sergileniyor.