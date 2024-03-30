CHP Şişli adayı Şahan: ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 2019'un ardından 31 Mart’ta da partisinin İstanbul’dan zaferle çıkacağını belirterek, ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta bu kentin çocukları kazanacak. Hukuk kazanacak, adalet kazanacak. Hep beraber kazanacağız.'' dedi.

Resul Emrah Şahan, Mecidiyeköy’deki Halaskar Meydanı’nda 2 bin Şişlili’ye iftar verdi. İftar programına CHP Parti Meclisi Üyeleri Ozan Işık, Bedirhan Berk Doğru başta olmak üzere CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe örgütü üyeleri de katıldı. İftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Halaskar Meydanı’nın tamamı doldu, taştı.

“31 MART’TA İSTANBUL KAZANACAK”

İftar programında konuşan Şahan, “31 Mart'ta ‘Tek adam rejimi’ne karşı 2019'da kazandığımız zaferi bir kez daha kazanacağız. İstanbul’da daha yüksek oyla kazanacağız.” dedi.



31 Mart'ta demokrasinin kazanacağını kaydeden Şahan “31 Mart'ta İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta bu kentin çocukları kazanacak. Hukuk kazanacak, adalet kazanacak. 31 Mart’ta İstanbullu kazanacak. Hep beraber kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

“SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Seçim kampanyası boyunca hep sahada olduğunu aktaran Resul Emrah Şahan, “50 gündür sahadayız. Kapı kapı çalıştık. Çok yoğun çalıştık. Sizler de çalıştınız. Oyumuza sahip çıkacağız, sandığımıza sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.



CHP Şişli Adayı Şahan, çalışmalarını 30 Mart Cumartesi günü Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yapacağı mitingle sonlandıracak.,