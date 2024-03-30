  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. CHP Şişli adayı Şahan: ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak''

CHP Şişli adayı Şahan: ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak''

CHP Şişli adayı Şahan: ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak''
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 2019'un ardından 31 Mart’ta da partisinin İstanbul’dan zaferle çıkacağını belirterek, ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta bu kentin çocukları kazanacak. Hukuk kazanacak, adalet kazanacak. Hep beraber kazanacağız.'' dedi.

Resul Emrah Şahan, Mecidiyeköy’deki Halaskar Meydanı’nda 2 bin Şişlili’ye iftar verdi. İftar programına CHP Parti Meclisi Üyeleri Ozan Işık, Bedirhan Berk Doğru başta olmak üzere CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, belediye meclis üyesi adayları ve ilçe örgütü üyeleri de katıldı. İftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Halaskar Meydanı’nın tamamı doldu, taştı.

“31 MART’TA İSTANBUL KAZANACAK”

İftar programında konuşan Şahan, “31 Mart'ta ‘Tek adam rejimi’ne karşı 2019'da kazandığımız zaferi bir kez daha kazanacağız. İstanbul’da daha yüksek oyla kazanacağız.” dedi.

31 Mart'ta demokrasinin kazanacağını kaydeden Şahan “31 Mart'ta İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta bu kentin çocukları kazanacak. Hukuk kazanacak, adalet kazanacak. 31 Mart’ta İstanbullu kazanacak. Hep beraber kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, 2019'un ardından 31 Mart’ta da partisinin İstanbul’dan zaferle çıkacağını belirterek, ''31 Mart'ta demokrasi kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta bu kentin çocukları kazanacak. Hukuk kazanacak, adalet kazanacak. Hep beraber kazanacağız.'' dedi.

“SANDIĞA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Seçim kampanyası boyunca hep sahada olduğunu aktaran Resul Emrah Şahan, “50 gündür sahadayız. Kapı kapı çalıştık. Çok yoğun çalıştık. Sizler de çalıştınız. Oyumuza sahip çıkacağız, sandığımıza sahip çıkacağız.” şeklinde konuştu.
 
CHP Şişli Adayı Şahan, çalışmalarını 30 Mart Cumartesi günü Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yapacağı mitingle sonlandıracak.,

Etiketler CHP Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor İşte il il seçimde oy verme saatleri İşte il il seçimde oy verme saatleri Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi