CHP’li Ahmet Akın: ''Mal beyanını açıklamayan makyajcıya güle güle diyoruz''

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, beş yılı makyajla geçirenlerin, kaybettiklerini görünce farklı yollara girdiğine dikkat çekerek, “Mal beyanını dahi açıklamayan makyajcı başkanı 31 Mart’ta uğurluyoruz, kendisine güle güle diyoruz” ifadesini kullandı.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi’ndeki halk buluşmasında, beş yıldır hizmet yerine bahane üretenler yüzünden şehrin her yerinde halen altyapı, kanalizasyon, yol, arıtma gibi sorunların konuşulduğuna dikkat çekerek, “Beş yılı makyajla geçirdi. Şimdi kaybettiğini görünce farklı yollara girdi. Geçen gün İvrindi’de bir kıraathaneye girdik. Masada oyun oynayan amca bana okey taşını gösteriyor. Diyor ki, ‘Bizde sahte okey yok.’ Döndüm, ‘O ne demek abim?’ diye sordum. Şöyle yanıt verdi, ‘Biz Ahmet Akın’ın gerçeğini de çakmasını da biliyoruz. Bizim buna aldanıcağımızı düşünenlere 31 Mart’ta gereken cevabı vereceğiz’ diyor. Balıkesir’in beş yılını boşa harcayan hizmet yerine makyaj yapan makyajcı başkan oldu hileci başkan. Ben bunu Balıkesirim’in yiğit insanlarına yapılmış büyük bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Hemşerim, bu saatten sonra karşıma bir değil, beş Ahmet Akın daha çıkarsınlar hiç fark etmez. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız” diye konuştu.

‘İFTİRA, HAKARET, KOPYA, ALLAH ISLAH ETSİN’

Balıkesir’de rakiplerinin yaptırdığı anketlerde kendisinin önde çıktığını, koltuklarını kaybetme korkusu yaşayanların iyice paniğe kapıldığını vurgulayan CHP’li Ahmet Akın, “Beş yıldır seçimler haricinde Balıkesir’in yolunu unutan bakanlar şimdi sıraya dizildi. Hergün 2’şer, 3’er bakan geliyor. Gelsinler; başımızın üstünde yerleri var. Biz devlet terbiyesine sahibiz, makamlara saygımız sonsuz. Ama makyajcı başkan gidiyor diye gelmelerinin bir faydası yok. Mal beyanını dahi açıklamayan başkanı 31 Mart’ta uğurluyoruz, kendisine güle güle diyoruz. Makyaj belediyeciliğinin Balıkesir’e bir faydası olmadığını herkese gösterdi. 25 Şubat’ta açıkladığım, tüm Türkiye’nin izlediği projelerimi tek tek kopyaladı. Güzeli kopyalamak iyidir. Bir de iftira atıyor. Allah ıslah etsin. Makyajcı başkan oldu size kopyacı başkan. Psikolojisi çok bozuldu, sürekli bana hakaret ediyor, gerçek dışı ithamlarda bulunuyor. Ey makyajcı başkan, millet senden bunları değil, beş yılda ne yaptığını anlatmanı istiyor. Makyaj harici yaptığın bir şey varsa çık anlat. Bu şehrin bir sürü sorunu var. Bunlar beş yıl önce fe vardı. Niye çözmedin hesap ver. Hemşerim, ben 5 yıl başkanlık yapıp boş geçirsem, 5 yıl sonra gelip tutmadığım sözleri yerine getirmek için bir beş yıl daha istesem ne dersiniz? ‘Yahu sen beş yıldır neredesin?’ diye sormaz mısınız?’ İşte kendisi bu durumda” ifadelerini kullandı.

‘EŞİT, ADALETLİ SOSYAL YARDIM’

CHP’li Ahmet Akın, emekli nüfusunun çok yoğun olduğu Balıkesir’deki en önemli ihtiyaçlardan birinin eşit, adaletli ve ihtiyaca yönelik sosyal yardımlar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Benim bir hayalim var. Anne, babamı erken kaybettim. 15 yıldır ‘Balıkesir benim ailem’ diyerek siyaset yapıyorum. Annelerimiz, babalarımız, emeklilerimiz sıkıntı çekmeden yaşasınlar istiyorum. 10 NUMARA KART bunun için geliyor. Açlık sınırı 17 bin lirayken, et ve süt ürünlerine gelen yıllık zam yüzde 100 olmuşken emeklilerimizin 10 bin TL maaşla yaşam mücadelesi vermesini benim vicdanım kabul etmiyor. İhtiyaç sahibi emeklilerimizin 10 NUMARA KART’larına her ay nakdi ve gıda yardımı, kış aylarında da yakacak yardımı yapacağız. Ayrıca ev hanımları, dul, yetim, ihtiyaç sahiplerine nakit destekler vereceğiz. Özel günlerde gazilerimize, şehit yakınlarımıza, yeni evlenen çiftlere, askere giden gençlerimize, ihtiyaç sahibi yeni bebek sahiplerine destekler 10 NUMARA KART üzerinden ulaşacak. Yardımlarda en önemlisi insan onuru olacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Ayrıca bu karta yatan paralar, Balıkesir sınırları içerisindeki esnaflarımızda kullanılabilecek. Başka şehirde harcanamayacak. Niyetimin iyi olduğunu 1 milyon 300 bin hemşerim çok iyi biliyor.”