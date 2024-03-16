CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın: ''Personeli fişliyorlar, bana iftira atacaklar''

İftar yemeğine katıldığı Altıeylül’e bağlı Ovaköy’de dev konvoyla karşılanan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kaybetme korkusuyla ne yapacağını şaşıranların belediye çalışanlarına kurduğu tuzağı açıklayarak “Makyajcı başkana sosyal medyada destek verdirdikleri ve Ramazan kolisi dağıttırdıkları personeli fişliyorlar. Son hafta o kardeşlerime gidip ‘Ahmet Akın sizi fişlemiş, işten atacak’ diyerek bana iftira atacaklar. Belediyede hiçbir kardeşimin ekmeğiyle oynamam” dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Altıeylül Ovaköy’de katıldığı iftar yemeği öncesinde çok sayıda traktörden oluşan konvoyla karşılandı. Traktörlerinin tepe lambalarını yakan çiftçiler, mahallelerinin girişinde Ahmet Akın’ı büyük coşkuyla selamladı. Traktör kullanarak geldiği köy meydanında meşaleler eşliğinde karşılanan Akın, binden fazla kişinin katıldığı iftar yemeğinde Ovaköylü hemşerileriyle birlikte oruç açtı. İftarın ardından gerçekleştirilen halk buluşmasında konuşan Akın, 2019’da kazanacak adayken adaylığının geri çekildiğini hatırlatarak, “Yine kazanmaya gidiyoruz ve yine 50 türlü oyun çevriliyor. Bunlara ne gerek var? Önemli olan yiğitçe mertçe yarışıp milletimizin takdirini kazanmaktır. Ben böyle çalışıyorum ve böyle mücadele ediyorum. Ama ne yaptılar? 1 milyon 300 bin hemşerimin aklıyla alay edercesine, gittiler Ahmet Akın adından bir bağımsız aday çıkardılar. Bunu yapan hileci diyor ki, ‘Hemşerim sen bilmezsin, anlamazsın. Ben de sana böyle bir tuzak kurdum. Sen yanlışlıkla gider mührü o yanlış yere basarsın.’ Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu saatten sonra bir tane değil, dört tane daha Ahmet Akın çıkarsalar da Balıkesir kazanacak, biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

‘İFTİRA İÇİN PERSONELİ FİŞLİYORLAR’

CHP’li Akın, kaybetme korkusuyla ne yapacağını şaşıranların belediye çalışanlarına tuzak kurduğunu anlattı. Ahmet Akın, “Belediyede çalışan kardeşlerime bir tuzak kurmuşlar. Diyorlar ki, makyajcı başkanın sosyal medyadaki gönderilerini beğenin ve paylaşın. Sonra da bunların ekran kaydını alıp kardeşlerimi fişliyorlar. Bazı personeli de Ramazan kolisi dağıtımına gönderiyorlar. Onların da fotoğraflarını çekip fişliyorlar. Son hafta bu işleri yapan kardeşlerimin yanına gidip bu kayıtları ve fotoğrafları gösterecekler, sonra diyecekler ki, “Bakın bu fotoğraflar bize Ahmet Akın’dan geldi. Sizi fişlemiş, işten çıkartacak.’ Bana iftira atacaklarmış hemşerim, belediyedeki kardeşlerimin ekmeğiyle oynayacağım iftirasını atacaklarmış. Allah şahidim ben belediyedeki hiçbir kardeşimin ekmeğiyle oynamam hemşerim. Biz ekmekle oynamaya değil, memleketin ekmeğini, bereketini artırmaya geliyoruz” diye konuştu.

‘MİLYARLAR NEREYE GİTTİ?’

CHP’li Akın, iş yaparken Allah korkusu, memleket sevdası ve hizmet aşkına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Hizmet edenlerin, bu işin bir süresinin olduğunu unutmaması lazım. Geride kalan beş yılda Balıkesirimize yeterli hizmeti yapmayanlar şimdi benim projelerimin neredeyse tamamını kopyalamaya kalktılar. Ben de onlara soruyorum. Beş yıldır elinizi tutan mı vardı? Niye hizmet yapmadınız? Büyükşehir olunca köylerimiz enteresan bir şekilde mahrumiyet bölgesi oldu. Ben size söz veriyorum Balıkesir’de kalkınma; topraktan, çiftçilikten, hayvancılıktan başlayacak hemşerim. Köylere, köylüye ait toprakları sattılar. Büyükşehir, son 4,5 yılda sattığı 100’den fazla taşınmazdan yaklaşık 82 milyon dolar gelir etti. Bunu Türk Lirası’na çevirdiğinizde 3 milyar TL’ye yakın bir para yapıyor. Nerede bu para? Hizmet üretmedin. Üstüne belediyenin borcu 5 milyar TL’ye dayanmış. Borcu da ödememişsin. Ortada makyajdan başka kalıcı bir eser ve hizmet de yok. Nereye gitti bu paralar? Size söz veriyorum Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 31 Mart’tan sonra cam gibi şeffaf olacak, bütün ihaleler canlı yayınlanacak. Her kuruşun hesabı verilecek. Kimse vatandaşın parasını babasının parası gibi harcayamayacak” dedi.