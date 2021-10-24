Cumhuriyet kutlamaları Sarıyer'de Radyo Günleri ile devam ediyor

Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kapsamında kutlamalara devam ediyor. Etkinliklerin 9’uncu gününde ‘Radyo Günleri’ düzenleyen Sarıyer Belediyesi, birbirinden farklı konuklarla Cumhuriyet sohbetleri gerçekleştirdi. 6 radyo kanalında günün belirli saatlerinde yapılan yayınların yanı sıra Sarıyer Merkez Anıt önünde tüm vatandaşlara balık ekmek ikramı da yapıldı.

Sarıyer’de cumhuriyet kutlamaları radyo yayınları ve balık ekmek ikramı ile 9’uncu gününde dolo dolu geçti. Gün boyunca birbirinden farklı konukların katılacağı radyo kanalları arasında Medya FM, Radyo Alaturka, İstanbul’un Sesi, Star Artı FM, Cem Radyo ve Tatlıses Radyo yer aldı. Hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan kortej yürüyüşü, Atatürk fotoğrafları sergisi ve halk dansları gösterileri ise 25 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

“CUMHURİYETİ BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMELİYİZ”

Saat 22.00’ye kadar devam edecek yayınlara Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’te konuk olarak katılarak radyocularla Cumhuriyet üzerine konuştu. Konuk olduğu yayında aşının önemine değinen Genç, “Dayanışma birlik ve beraberlikle bu zor günleri de atlatacağız. Gazi Mustafa Kemal’in kurmuş olduğu Cumhuriyet’i 7’den 77’ye öğretmemiz lazım. Bu haftanın önemi çok büyük. Biz de Cumhuriyet Bayramını tek bir güne sığdırmak yerine farklı herkesi kucaklayan etkinliklerle kutluyoruz. Cumhuriyeti bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu radyo programlarını da bu yüzden yapıyoruz, Cumhuriyet’in sesini herkese duyurmak istiyoruz” dedi.