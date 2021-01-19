Daha güvenli bir Sarıyer için gece nöbeti

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Sarıyer beyaz örtüyle kaplandı. İBB ile koordineli olarak 3 gündür gece gündüz demeden mahallelere kesintisiz hizmet veren Sarıyer Belediyesi, ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipleriyle yolların kısa sürede açılması için gece mesaisine kaldı. Ekipler, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için Sarıyer’in mahallelerini sabahın ilk saatlerine kadar karış karış gezerek kar küreme araçları, tuzlama araçları ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarına devam etti. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önceliği hamile, diyaliz hastası ya da ameliyata gidecek doktorlara veren ekipler başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmasını sürdürdü. Yaşanabilecek mağduriyetlere fırsat vermemek adına büyük bir özveriyle çalışan Sarıyer Belediyesi ekiplerine, acil durumlarda ulaşmak için 444 1 722 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.