AK Partili Külünk, Abdullah Gül'e böyle seslendi: ''Erdoğan'a karşı düello istiyorsan...''

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslenerek, ''Sözde ''kardeşim'' dediğin insanlara pusu kurmayı bırak. Erdoğan’a karşı düello istiyorsan, açıkça yap; pusu siyasetiyle değil'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB operasyonları, AK Parti'de tartışma yaratmaya devam ediyor.

AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasına dair süreçle ilgili olarak, "Yargılama şeklini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik'in açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir" ifadelerini kullandı.

METİN KÜLÜNK'TEN ABDULLAH GÜL'E ÇAĞRI

Tartışmaya katılan AK Parti'nin eski milletvekillerinden Metin Külünk, sosyal medya platformu X üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Külünk, Gül’e siyaseti “perde arkasından değil, milletin önünde” yapma çağrısında bulunarak, “Sayın Erdoğan’a karşı düello istiyorsan, açıkça yap; pusu siyasetiyle değil” ifadelerini kullandı.

Külünk paylaşımında, Gül’ün yakın çevresini de hedef alarak “15 Temmuz öncesinde ve sonrasında FETÖ hakkında tek kelime etmeyen ekip de bu. Erdoğan’ı içeride yalnızlaştırmaya çalışan, AK Parti’yi CHP ile koalisyona mecbur bırakmak isteyen kadro da bu” dedi.

Külünk'ün sosyal medya paylaşımı şöyle:

"SAYIN ABDULLAH GÜL’E AÇIK ÇAĞRI

Sözde “kardeşim” dediğin insanlara pusu kurmayı bırak!

Açık açık siyaset sahnesine çık!

Yanına Bülent Bey’i ve diğer arkadaşlarını da al; siyaseti perde arkasından değil, milletin önünde yap!

Delikanlı gibi siyaset yap!

Sayın Erdoğan’a karşı düello istiyorsan, açıkça yap; pusu siyasetiyle değil!

Finansal Darbenin Arkasında Kim Var?

Ekrem İmamoğlu isimli şahsın adının geçtiği, kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delil ve itiraflara dayanan çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmasının arkasında kimlerin olduğu artık gün gibi ortada.

15 Temmuz öncesinde ve sonrasında FETÖ hakkında tek kelime etmeyen ekip de bu.

Sayın Erdoğan’ı içerideki sızıntı unsurlarla yalnızlaştırmaya çalışan, onu kilitlemeye uğraşan, AK Parti’yi CHP ile koalisyona mecbur bırakmak isteyen kadro da bu.

Demek ki 15 Temmuz’un arkasındaki sinsi yapı da bu ekip!

Türkiye’yi Oded Yinon Planı ve Büyük İsrail Projesine mahkûm etmek isteyen de aynı zihniyet!

Türkiye’de Siyasal İslamcılık ya da Siyasal Muhafazakârlık adı altında;

Yerlilik,

Vatanseverlik,

Bağımsızlık,

Devletin bekası,

Anadolu irfanı

gibi kadim değerleri tasfiye ettirip paganlaşmanın yolunu açmak isteyen;

“Ümmet” gibi kutsal bir kavramın,

“Dindarlık” gibi kutlu kavramın

arkasına saklanarak bu ülkeyi emperyalizme teslim etmeye çalışan aklı tespit edip ve elemanları ile yüzleşmeden;

ve Müslüman mahallesinde salyangoz satıp salyangozluğu da saklayan bu zihniyetle hesaplaşmadan,

Türkiye bağımsızlık mücadelesinde ne zirveye ulaşabilir, ne de mesafe kat edebilir.

SON SÖZ

Türkiye’nin kaderiyle oynamaya çalışan, içeride ve dışarıda aynı merkezden yönlendirilen bu yapılar;

Sadece bir siyasi mesele değil,

doğrudan milletin ve devletin bekasıyla,

ve hatta insanlığın umudu olan Türk milletinin evrensel sorumluluğuyla ilgilidir.

Gereken açık duruş, açık mücadele ve açık hesaplaşmadır.

Gerisi sadece oyalamadır."