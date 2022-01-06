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Döşemealtı Belediyesi’nden evde sağlık hizmeti

Döşemealtı Belediyesi’nden evde sağlık hizmeti

Döşemealtı Belediyesi ile Termessos Hastanesi arasında ilçede yaşayan fiziki engelli ve 65 yaş üstü hastaların evde sağlık hizmeti alabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Özel Termessos Hastanesi Yönetim  Kurulu Başkanı Recep  Salih Tetikcan arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Döşemealtı’nda özellikle yalnız yaşayan, fiziki engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evde ücretsiz doktor muayenesi, sağlık hizmeti, enjeksiyon, pansuman, hasta bakımı ve nakil ambulans hizmeti almaları sağlanacak.

Oluşturulacak çağrı merkezi aracılığıyla hastalar almak istedikleri evde sağlık ve bakım hizmeti için kayıt oluşturacak ve hiçbir ücret ödemeden tüm ihtiyaçları uzman hekim ve sağlık personeli tarafından evlerinde gerçekleştirilecek. Yine ücretsiz hasta nakil ambulansı hizmeti de hastalara sağlanarak yaşam kalitelerinin artırılması sağlanacak.

Özel Termessos Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Salih Tetikcan, yaşlılık ve yalnızlığa bağlı olarak sosyal ve sağlık problemlerinin çok sık görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu protokol ile hastalar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanacak. Hastalar oluşturulacak randevu ve talep sistemiyle çok daha kaliteli ve modern sağlık hizmetinden yararlanacak” diye konuştu.

İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Göreve gelir gelmez tüm ilçemizde ev ev gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını belediyeden isteklerini belirlenmesini sağladık. Bizlere bildirilen taleplerin arasında neredeyse vatandaşların tamamına yakını ilçede tam teşekkülü bir hastane olmamasından yeterli sağlık hizmeti alamamalarından şikayet ediyordu” dedi.

Bu duruma kayıtsız kalamayacağını söyleyen Başkan Genç, “İlçemize sözler verilmesine rağmen kamu hastanesinin yapılmayacağını öğrenince sorumluluk alarak kolları sıvadık. Öncelikle öz kaynaklarımızla tam teşekküllü ve Avrupa standartlarında bir hastane inşa ederek hizmete sunduk. Hastane ile yaptığımız anlaşma ile her ay hiçbir sosyal güvencesi olmayan 20 hastanın tedavilerini yaptırdık. Şimdi ise engelli, yalnız yaşayan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için evde sağlık hizmetine başlıyoruz. Artık yaşlılarımız evlerinde doktor muayenesinden pansumana, enjeksiyondan ambulans hizmetine kadar bir çok hizmetten ücretsiz faydalanacak.”

Etiketler Döşemealtı Belediyesi
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