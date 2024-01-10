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EGO Spor şampiyonlarıyla sözleşme yeniledi

EGO Spor şampiyonlarıyla sözleşme yeniledi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü bünyesinde yer alan 5 Milli Para Tekvandocuyla sözleşme yeniledi. Spor kariyerlerinde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Fatih Çelik, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal, Alican Özcan kendilerini 1 yıl daha EGO Sporlu yapan sözleşmeye imza attılar.

   Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıdan başarıya koşan 5 Milli Para Tekvandocuyla sözleşme yeniledi.

    Spor kariyerlerinde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Fatih Çelik, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er, Gamze Gürdal, Alican Özcan kendilerini 1 yıl daha EGO Sporlu yapan sözleşmeye imza attılar.

 HEDEF PARALİMPİK OYUNLARINDA ALTIN MADALYA

    İmza töreninde konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, “Her zaman şunu söylerim sizler bizim gururumuzsunuz. Gerçekten zor şartlarda spor yaparak zirveye çıkan çocuklarımızsınız. Türk bayrağımızı göndere çıkarıp İstiklal Marşı’mızı okuttuğunuz her zaman bizler sizlerle daha fazla gurur duyuyoruz. Bu sene bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası var mayıs ayında. Ülkemizi ve kulübümüzü temsil edeceksiniz. Ağustos ayında da Fransa'da olimpiyatlar var, orada da bizi temsil edeceksiniz ve ben sizlerden çok umutluyum. Yine bayrağımızı göndere çektireceğinizi ve İstiklal Marşı’mızı gururla okutacağınıza inanıyorum. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

   EGO Spor’un sözleşmelerini yenilediği 5 Milli Para Tekvandocu mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve ağustos ayında düzenlenecek Paralimpik Oyunlarında Türkiye’yi temsil edecek. 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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