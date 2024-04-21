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Erasmus öğrencileri Muratpaşa’da

Erasmus öğrencileri Muratpaşa’da
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Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı kapsamında Polonya’dan Antalya’ya gelen öğrenciler Muratpaşa Belediyesi’nin konuğu oldu.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Polonya’dan Antalya’ya Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı üzerine gelen öğrencileri ağırladı. Çevre, kültür ve girişimcilik konularında yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve fikir alışverişi yapmak amacıyla Antalya’ya gelen Erasmus öğrencilerine, Muratpaşa Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayları, Çevre Festivali, iklim portalı, okullarda ve kurumlarda verilen çevre eğitimleri, atölye çalışmaları, deniz dibi ve yamaç temizlikleri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca öğrencilerin bir araya geldiği toplantıda Muratpaşa Belediyesi’nin Avrupa Belediye Başkanları ile ‘İklim ve Enerji Sözleşmesi’ imzalayarak, Antalya’da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlayan ilk ilçe belediyesinin Muratpaşa Belediyesi olduğu aktarıldı.

14-21 Nisan tarihleri arasında Antalya’da çeşitli incelemelerde bulunan öğrenciler ayrıca, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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