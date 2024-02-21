İmamoğlu seçim bombasını patlattı: Emeklilere 10 bin TL pazar desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki kent yoksulluğu ile mücadele için hazırladıkları sosyal destek projelerini duyurdu. İmamoğlu, tek maaşla geçinen emeklilere hane başına yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlayacaklarını, Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde 1 ekmek alma hakkı getireceklerini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 konuda 100 büyük proje sunumlarının üçüncüsünü “Daha adil bir İstanbul” başlığı altında Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsünde gerçekleştirdi. İmamoğlu, yeni dönemde kent yoksulluğuyla mücadele için yapacaklarını anlattı.

İmamoğlu, adaletin önemine işaret ederek başladığı sunumunda içinde bulunduğu İPA Kampüsü’nün geçmişteki durumuna atıf yaptı. 80 bin metrekarelik alanda önceki dönemde başkanlık konutu ve 12 ilçe belediye başkanının konutlarının bulunduğunu hatırlattı.

Bakırköy sınırlarında olmasına rağmen Bakırköy Belediye Başkanı’na CHP’li olduğu için lojman verilmediğine dikkat çeken İmamoğlu konutların AKP’li belediye başkanlarına tahsis edildiğini anlattı. İmamoğlu “Biri bunu bana yönetmelikle bile dayatsa yapamazdım. Burası bir belediye başkanın yarı olimpik havuzuyken bilgi havuzuna dönüştü. Mekansal adaleti burada sağladık” dedi.

Adaletsizliğin toplumları, kurumları içten içe çürüttüğünü vurgulayan İmamoğlu “İstanbul bizden önce uzun bir dönem maalesef böyle bir süreci yaşadı. Sosyal adaletsizlik çok ağır boyutlara ulaştığı halde, çeyrek yüzyıldır bu şehri, bu ülkeyi yönetenlerin hiç umurunda olmadı. Onlar bu adaletsizliği istismar edip, oya çevirmenin yollarına odaklandılar. Sosyal yardımları, partizanlığın bir aracı olarak kullandılar. Milyonlarca İstanbullu yoklukla ve yoksullukla mücadele ederken, bir avuç insanın zenginleşmeye devam ettiği bir israf düzeni kurdular. Bu bozuk düzeni korumak için İstanbulluları korkutup, tehdit etmeye çalıştılar” dedi.

"VAKIFLARA PARA AKTARAN HORTUMU KESTİK"

2019 yerel seçim sürecinde AKP’nin “İmamoğlu gelirse sosyal yardımlar kesilir” şeklindeki propaganda yaptığını hatırlatan İmamoğlu “Biz bir tek şeyi kestik: Halkın bütçesinden bir avuç insana, kendilerine yakın kurum, kuruluşlara, vakıf ve derneklere para aktaran o hortumu. O kirli hortumu kestik ve partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran, halkçı bir sistem kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç, İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde artırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu” dedi.

İmamoğlu, sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmete imza attıklarını belirterek, “Halk Süt’ten Anne Kart’a, kreşlerden öğrenci yurtlarına, Kent Lokantalarından, Yeni Doğan Destek Paketi’ne, üniversite öğrencilerine burstan, Ders Atölyeleri’ne kadar eşi benzeri görülmemiş, çok önemli ve çok değerli çözümler ürettik” dedi.

10 YENİ PROJE

İmamoğlu, yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen anlayışla çalıştıklarını vurguladı. İmamoğlu yeni dönemin projelerini “kollarımızı sıvadık” diyerek 10 maddede şöyle sıraladı:

Çocuklar için çözümler: “Kızlar Okusun Diye” projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğunun annelerine eğitime başlangıç desteği olarak 3 bin TL vereceğiz. 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimize 3 bin TL eğitim desteği vereceğiz. 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda beslenme desteği sağlamaya başladık. 2024-2025 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza 2 milyon Okul Beslenme Destek paketi dağıtacağız. 300 bin çocuğumuza tam 35 milyon litre Halk Süt dağıtacağız. 3-14 yaş arası çocuklarımızın dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için iki büyük Çocuk Oyun Dünyası Merkezi açacağız.

ÜCRETSİZ MAMOGRAFİ

Kadınlar için çözümlerimiz: Kadınlara hizmet veren İBB Kadın merkezlerimizi Adalar, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz, Silivri, Şile, Ataşehir, Büyükçekmece, Şişli’de açarak 10 yeni merkezimizle daha fazla kadına ulaşacağız. Bu merkezlerde hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri vererek, gebelik danışmanlığı hizmeti sunacağız. 40 yaş ve üzeri kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceğiz. 5 yıl içerisinde 150 bin İstanbullu kadın ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilecek.

“İstanbul Bebek Projesi” kapsamında 0-2 yaş bebek sahibi ve hanede kişi başına düşen gelirin yoksulluk sınırının altında olduğu 10 bin haneye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılayacağız. Hamile Beslenme Paketi’yle anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak ve yeni doğacak bebeklerin sağlıklarını korumak adına 2024 yılında 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. 10 semtteki Mahalle Evleri ve İBB Kadın merkezlerinde 10 İBB Çamaşırhanesi projemizi hayata geçireceğiz. Milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz. O yine sora dursun; “kimin parasını kime veriyorsun” diye…

EMEKLİLERE 10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ

Dar gelirliler için çözümler: Bizden önceki yönetim döneminde vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357 bin742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2 milyon 292 bin 797’ye çıkardık. Vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Ülkemizin nasıl yoksullaştığının bir ayak izi bu. 2024’ten 600 bin haneye çıkarak ve ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız.

Tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza hane başına yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlayacağız.

Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz.

KENT LOKANTASI SAYISI 39 OLACAK

İBB Gezici Aşevleri açarak sokakta yaşayan ya da İBB Sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza 5 yılda toplam 75 milyon öğün yemeği ücretsiz dağıtacağız. Her ilçeye bir Kent Lokantası diyerek 5 sene içerisinde Kent Lokantası sayımızı 39’a çıkaracağız. Milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz.

30 BİN TL EVLİLİK DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi aileler için çözümler: Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye 5 yıl içinde toplam 100 bin çiftimize tek seferlik 30 bin TL destek sağlayacağız. 2019’dan beri verdiğimiz Yenidoğan Destek paketini üç kata çıkaracağız.

Tek asgari ücret ile geçinen hanelere Ulaşım Nakdi Desteği sunacağız ve hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam 10 bin TL ulaşım desteği sağlayacağız.

Vatani görevlerini yerine getirirken bizleri koruyan canlarımızın ailelerine destek olmak üzere şehit ve gazi yakınlarına 5 bin TL nakit destekte bulunacağız.

15 BİN ÖĞRENCİYE YURT DESTEĞİ

Gençler için çözümler: 2024-2025 eğitim öğretim yılında 100 bin üniversiteliye kişi başına 15 bin TL destek sağlayacağız. Eğitim bursundan yararlanamayan 100 bin öğrenciye ise ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Yurtlarımızın sayısını üç katına çıkararak 15 bin öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız. İhtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencisi gençlere yılda iki defa kıyafet kuponu desteği sağlayacağız. 100 bin gencimize de tiyatro, kitapçı, sinema, müze gibi kültür sanat etkinlikleri için destek sağlayacağız.

KÜTÜPHANE SAYISI 100’E ÇIKACAK

Eğitim için çözümlerimiz: Ders atölyelerini dijital ortama açarak 5 sene içerisinde 2,5 milyon öğrenciye Dijital Eğitim desteği sağlayacağız. Yeni dönemde ders atölyeleri sayısını 20’ye çıkararak 5 yılda 25 bin öğrenciye yüz yüze eğitim imkanı kazandıracağız. Gençlik Ofisi sayımızı 20’ye çıkararak 5 yılda 250 bin öğrenciye katkı sağlayacağız. Avrupa ve Anadolu Yakasına ayda 10 bin öğrenciye hizmet verecek Sınav Hazırlık Merkezleri açacağız. Kütüphane sayımızı 100’e çıkaracağız.

4 YENİ HUZUREVİ

Sosyal yaşam için çözümler: 10 bölgede 10 yeni Sosyal Yaşam Merkezi kuracağız. Bu merkezlerde mahalle evi, İstihdam Ofisi, Yuvamız İstanbul, Sağlık Merkezi, Kütüphane,Yaşlı Bakım merkezi, kuşaklararası yaşam merkezi, halk süt dağıtım merkezi, İBB Kadın gibi tüm hizmetlerimiz tek bir yerde toplanacak. Anadolu Yakasında 1, Avrupa Yakası’nda 3 olmak üzere 4 yeni Huzur ve Bakımevi yapacağız.

Engelliler için çözümler: Engellilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla projesi kararlaştırılmış olan Levazım Engelli Bireyler Spor Merkezi’ni tamamlayacağız. Engelli çocuklarımız için özelleştirilmiş Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde tedavi hizmetine başlayacağız. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için açtığımız Kısa Mola merkezlerimizin sayısını iki katına çıkararak 8’e tamamlayacağız. Engelli çocuk sahibi 50 bin kadına 5 bin TL tutarında destek sağlayacağız.

Sağlık için çözümler: Yeni dönemde 3 yeni Bütünleşik Sağlık Merkezi açarak evde sağlık hizmetleri, tıp merkezi, ağız diş sağlığı hizmetleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, obeziteyle mücadele birimleri, meme sağlığı birimleri açacağız. Psikolojik Danışma Merkezleri sayımızı 28’den 39’a çıkartacağız. 5 olan Bağımlılıkla Mücadele Merkezi sayımızı 3 kat artırarak 15’e çıkartacağız.

Hayat boyu eğitim için çözümler: Enstitü İstanbul İsmek bünyesinde 5 Uzmanlık Okulu, 15 Eğitim Merkezi olmak üzere toplamda yeni 20 merkez açacağız. Kurslarımıza katılan ihtiyaç sahibi 10 bin vatandaşımızın kurs içerisinde istenen malzemelerde destek olmak adına 3 bin TL vereceğiz.

MURAT KURUM’A MANİDAR TEŞEKKÜR

Projelerin sunumunun ardından İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu aziz şehirde alın teriyle hayata tutunmaya çalışan emekçiler, memurlar, emekliler, işçiler, üreticiler, işsizler, ihtiyaç sahibi İstanbullular... Belediye başkanı seçildiğim günden beri sizlere daha iyi bir yaşam kalitesi sunma kararlılığıyla yatağımdan kalkıyorum.

Bu aziz şehirde sizlerin sesi ve temsilcisi oldum. Bu yolda bizi hiçbir kimse durduramaz. İsraf düzeninin hiçbir temsilcisi, bu şehirde yaşayan çocuğun, gencin, annenin, emeklinin, ihtiyaç sahibinin yanında olmamızı engelleyemez. Bize karşı kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim bizi engellemeye çalışırsa çalışsın, ben böyle çalışmaya devam edeceğim. Sizin bütçenizi doğrudan ve yalnızca size kullanacağız.

Milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz. Bir söz söylüyorlar bana ömür boyu yardımcı oluyorlar. 2019’da sosyal destek vaatlerimizi açıkladığımızda, ‘kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlar, bizim tek tek gerçekleştirdiğimiz o vaatleri bugün kopyalamakla meşguller. Rakibim ‘yüzde 87 projelerini başardı’ dedi. Bir kağıt verip düzeltmeye çalıştılar onu da düzeltemedi.

Arkadaşlarıma ‘siz mi az hesapladınız bizimki 3-4 puan az çıkmıştı’ dedim. Arkadaşlarım 3-4 gün hesapladılar. Yüzde 87 çıktı. Rakibime teşekkür ederim. İstanbul’un 11 şehre nasıl yetiştiğini anlattığı için de teşekkür ederim. Vaatlerimizi kopyalayabilirsiniz ama içimizdeki eşitlik ve adalet duygusunu kopyalayamazsınız. İnsan ve vatan sevgisini kopyalayamazsınız.

İhmal ve ihanetle kirlenmemiş o büyük ve gerçek İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız. Cumhuriyetçiliği, halkçılığı kopyalayamazsınız.

Öğretiriz o ayrı. “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” diyen Atatürk’e ve onun ideallerine olan bağlılığımızı kopyalayamazsınız. ‘Kimin parasını kime dağıtıyorsun’ diye hesap sormaya kalkanlara cevabım hiç değişmedi: Vallahi de billahi de doya doya halkın parasını halka dağıtıyorum, dağıtmaya da devam edeceğim. Çünkü benim hiç kimseye, hiçbir çıkar şebekesine diyet borcum yok.”

İMAMOĞLU 3 KONUDA DESTEK İSTEDİ

İmamoğlu “Size olan hizmet sözümü, eşitlik ve adalet taahhüdümü yerine getirmek için 3 konuda destek istiyorum” diyerek şu çağrıyı yaptı:

“Bir; yalnız Büyükşehir’de değil, İlçe Belediye Başkan Adaylıklarında, Belediye Meclis Üyeliklerinde de bize destek verin. Bu desteğiniz öyle güçlü olsun ki bundan sonra kimse ‘bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız’ diye bu milleti tehdit etme haddini kendinde göremesin.

Hiç kimse, bu ülkenin en yaralı vatandaşları olan depremzedelerin karşısına çıkıp, ‘oy ver, hizmet al’ deme hakkını kendinde bulamasın. Bu desteğiniz öyle güçlü olsun ki, yapmak için fırsat kolladıkları Beton Kanal’ı yapmaya kalkışamasınlar. Her konuda İstanbulluların iradesine saygı göstermek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği yapmak zorunda olduklarını anlasınlar.

İkincisi; İstanbul Gönüllüleri’ne üye olun. İstanbul israf düzenine geri dönerse neler olacağını bilen tüm vatandaşlarımızı İstanbul Gönüllüleri’ne üye olmaya davet ediyorum.

Üçüncüsü; biz, özgür ve onurlu 16 milyon İstanbulluyuz. Büyük ve güçlü İstanbul İttifakı’yız. Bu ittifak kimseyi dışarıda bırakmaz. İstanbul İttifakı gençlerin, kadınların, emeklilerin, dar gelirlilerin, çocukların, haktan, adaletten ve eşitlikten yana olanların ittifakıdır. Bugüne kadar kimseyi dışarıda bırakmadık, yine bırakmayacağız. Her birimiz çevremizdekileri, ailemizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı oy vermeye ikna edeceğiz.

İsrafı bitirip hizmet edenlere oy vermeye ikna edeceğiz. Sandığa gitmelerini sağlayacağız. Herkesi ama herkesi kapsayacağız. İstanbul sizindir. İstanbul İttifakı'nın lideri, yöneticisi, yetkilisi sizlersiniz. Bu şehir sizin. Bu kampanya sizin kampanyanız. Sizin olana sahip çıkın. Sizden aldığım güçle, bu güvenle çıktığımız yolda 16 milyon İstanbulluyla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlik olacağız, yıkıp geçtiğimiz israf düzenini yeniden bu şehrin başına bela edemeyecekler. “