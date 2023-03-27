İmamoğlu’ndan 6284’ü savunan AK Partili Özlem Zengin’e destek: ''Alkışlıyorum hanımefendiyi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6284 sayılı kanunu savunduğu için hedef haline gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ile İBB Bağcılar Kadın Hizmet Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu. Ekrem İmamoğlu, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki protokolde bazı maddelerinin “ayıklanacağı” belirtilen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kırmızı çizgisi olduğunu söylediği için yandaşların hedefi haline gelen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e destek çıktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Cumhurbaşkanım” şeklinde seslenen Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Ne derdiniz var kadınlarla açıkçası sormak istiyorum. Seçimlerde rakibimiz olan ittifak böylesi bir akılla sürece bakıyor. Buna itiraz eden kendi kadın yöneticileri dahi sosyal medyada fanatiklerce adeta linç ediliyor. Açıkçası bu üzücü bir fotoğraftır. Sayın Cumhurbaşkanım bunu da değiştireceğiz. Halbuki iktidar partisine mensup kadın yönetici ne demiş de saldırıya uğramış? 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa bizim kırmızı çizgimizdir demiş. Değişmesin, hafifletilmesin demiş. E doğru demiş. Ben alkışlıyorum hanımefendiyi. Bizde doğruya doğru, eğriye eğri.”