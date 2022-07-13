Kaleiçi’nin ilk Yeşil Anahtarlı oteli

Antalya Kaleiçi’nde bulunan Hadrianus Otel, her yıl on binlerle yerli ve yabancı turisti ağırlayan dev otellerle birlikte iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan Yeşil Anahtar ödülüne uzandı. Otelin sahiplerinden Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, Kaleiçi için ilk olan ödülüyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti.

Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan tarihin izinin sürüldüğü Kaleiçi’nde bulunan butik bir otel, dünyada 60 ülkede verilen Yeşil Anahtar ödülünün sahibi oldu.

Otelin sahiplerinden Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, uzun yıllar Kuşadası Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Kuşadası Temsilciliği görevini de yürüten ve halen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Habitat Derneği yönetim kurulu üyelikleri de bulunan Şerifoğlu, emekli olmasıyla birlikte aileye ait otelin işletmeciliğine başladı.

Şerifoğlu, işletmeciliğinin ilk yılında yaptığı değişikliklerle ödülün sahibi olurken Kaleiçi Old Town Festivali başta olmak üzere yaşayan antik kente yönelik bir çok çalışmayı hayata geçiren Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Uysal, TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Yeşil Anahtar ödülünün mavi bayrak gibi önemli bir ödül haline geleceğine inandığını söyledi. Başkan Uysal, “Antalya’da 57 yeşil anahtarlı tesis var. Ama bunlar içinde restoran olarak tek 7 Mehmet ve Kaleiçi’nden de sadece Hadrianus Otel yer alıyor” dedi. Başkan Uysal, Yeşil Anahtar ödülünün yaygınlaşması için her türlü desteğe ve iş birliğine hazır olduklarını söyledi.