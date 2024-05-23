Kartal Belediyesi Uzmanları Bilgilerini, Üniversiteli Gençlerle Paylaştı

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevli uzmanlar, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında düzenlenen söyleşilerde tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

İstanbul Medipol ve İstanbul Nişantaşı Üniversitelerinde düzenlenen söyleşilere katılan Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevli uzmanlar; engelli haklarının kazanımı, bu hakların sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına yansıması ile alakalı bilgi ve tecrübelerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmet ve yardımlarını katılımcılarla paylaştı. Yaşadıkları pek çok farklı durumu ve anekdotları aktaran uzmanlar, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin merak ettikleri konulara da ışık tuttu.

Kartal Belediyesi personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Atıl Utku Gel tarafından gerçekleştirilen sunumlarda sosyal politikalara ve sosyal hizmet uygulamalarına eşitlikçi ve hak temelli bakılmasının altı çizilerek; engellilere yönelik ulusal ve uluslararası bildirgelere, yasalara, sözleşmelere vurgu yapıldı.

Türkiye’deki sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarına da değinen Gel, Kartal Belediyesi’nin hayata geçirdiği sosyal hizmetleri ve gerçekleştirdiği yardımları aktardı. İhtiyaç sahiplerine; hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi medikal malzeme desteğinin Kartal Belediyesi tarafından verildiğini ifade eden Atıl Utku Gel, engelli hasta nakil aracı, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, spor merkezi, üretim atölyeleri, doğum günü kutlamaları, danışmanlık gibi pek çok hizmetin de Kartal Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde sunulduğundan bahsetti.

Kartal Belediyesi tarafından ayrıca belirlenen ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapıldığını, evlerine kadar sıcak yemek götürüldüğünü sözlerine ekleyen Gel, eşya yardımı, evde sağlık ve ambulans hizmeti gibi daha birçok hizmetin belediye tarafından sağlandığına da değindi.

Kendisi de görme engelli olan Psikolojik Danışman Özgür Uğur ise engellilerin tarihsel olarak yaşadığı zorluklara ve maruz kaldığı istismarlara değindiği bir konuşma gerçekleştirdi. Uğur; engellilerin sorunlarının ve haklarının bireysel olarak görüldüğünü, ancak tam tersine toplumsal bir olgu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Görme engelli bir birey olarak kendi hayatında yaşadığı ve maruz kaldığı olumsuzlukları aktaran Özgür Uğur; engelli bireylerin; güçlü yönlerinin ve yeteneklerinin öne çıkarılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek gerekli koşulların ve olanakların yaratılması durumunda eğitim, sağlık, ulaşım, sosyalleşme gibi başlıkların daha anlamlı hale geleceğini söyledi.

Dinleyici olarak katılan akademisyenlerin ve öğrencilerin soru ve katkılarıyla devam eden söyleşiler, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Öğr. Gör. Derya Bayrı Mengili, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde ise Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özsoy’un yaptıkları katkı ve teşekkür konuşmasının ardından Atıl Utku Gel ve Özgür Uğur’a teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sonlandı.