Kartal Belediyesi’nden Kadına Yönelik Şiddetle ve Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kartal Gönüllüleri tarafından, Kartal'da yaşayan kadınların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanan “Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması” paneli düzenlendi.

'Bir Bilene Danışıyorum Kadın Buluşması' panelinin ilk oturumunda; Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele ve ailelere düşen görevler anlatıldı. Panelin ikinci oturumunda ise Avukat Sezen Ezer tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda neler yapılması gerektiği anlatıldı ve kadınların hakları ele alındı.

Katılımcıların soru-cevap şeklinde sürdürdüğü panele, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da katıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin önemine değinen Karacan, kadınlar arasındaki birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.