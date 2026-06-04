  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal’da Ulaşım Güvenliği ve Kent Estetiği İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kartal’da Ulaşım Güvenliği ve Kent Estetiği İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kartal’da Ulaşım Güvenliği ve Kent Estetiği İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve daha konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla yol bakım, onarım ve tretuvar yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yıpranan yolları modernize ederken, araç trafiğinin daha güvenli ve kesintisiz akması için de titiz bir mesai yürütüyor. Belirlenen program dâhilinde hareket eden ekipler, altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları hızla yeni çehresine kavuşturuyor.

Yayalar için güvenli ve engelsiz kaldırımlar

Çalışmalar kapsamında sadece araç trafiği değil, yaya konforu da ön planda tutuluyor. İlçe genelinde yürütülen kaldırım yenileme ve düzenleme işlemleriyle, yayaların güvenli ulaşımı güvence altına alınırken aynı zamanda kent estetiğine de modern bir dokunuş yapılmış oluyor.

"Önceliğimiz komşularımızın yaşam konforu"

Kartal’ı her alanda daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Komşularımızın çok daha güvenli, rahat ve erişilebilir bir kentte yaşaması bizim birinci önceliğimiz. İlçemizin dört bir yanında eş zamanlı sürdürdüğümüz altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla Kartal’ın yarınlarını inşa etmeye, kentimize değer katmaya planlı bir şekilde devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Vatandaşların günlük rutinlerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde organize olan belediye ekipleri, etaplar halinde ilerleyerek ihtiyaç duyulan her mahalleye hizmet götürüyor. Kartal genelindeki yenileme ve bakım faaliyetleri, belirlenen takvime uygun olarak tüm hızıyla devam edecek.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Samsun'da demir çelik fabrikasında facia: Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'da demir çelik fabrikasında facia: Elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu
Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!
Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş!
Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı!
Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı!
Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi!
Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi!
Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı
Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı
İstanbul'da 50 Milyon TL değerinde lüks otomobiller küle döndü!
İstanbul'da 50 Milyon TL değerinde lüks otomobiller küle döndü!
Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama! Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''çok özel telefon görüşmesi'' iddiası için ilk açıklama! Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi! Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi! Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı! Yabancı uyruklu saldırganlar İstanbul'da dehşet saçtı! Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu Survivor 2026'da nefes kesen gecede adaya veda eden isim belli oldu Varlık Barışı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Borçlar da 72 aya yayılacak! Varlık Barışı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Borçlar da 72 aya yayılacak! Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş yeni yatırım sepetini açıkladı Tugay komutanından astsubaya tekme tokat dayak skandalı! Tugay komutanından astsubaya tekme tokat dayak skandalı! Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor Tüm, cam, pet ve alüminyum atıkları paraya çevirecek DOA uygulaması başlıyor Sosyal medya fenomeni Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı! Sosyal medya fenomeni Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı! Taşacak Bu Deniz'in 2 oyuncusu hakkında yasak aşk iddiası! Taşacak Bu Deniz'in 2 oyuncusu hakkında yasak aşk iddiası!
Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi ve Kurultay iptal davası için kararını verdi Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresi ve Kurultay iptal davası için kararını verdi Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sokaklarında gören gözlerine inanamadı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul sokaklarında gören gözlerine inanamadı Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş! Survivor Beyza Gemici'den Sercan ve ihanet iddialarına yanıt: Sevgilisi terk etmiş! Önce Antalya şimdi de Elazığ! Bir garip karga saldırısı daha kamerada! Önce Antalya şimdi de Elazığ! Bir garip karga saldırısı daha kamerada! Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi! Dilan - Engin Polat çiftinin öldürülen korumasının cenazesinde aile sinir krizi geçirdi! Bolu'da eski belediye başkan adayına milyonluk şantaj! Şüpheliler serbest kaldı! Bolu'da eski belediye başkan adayına milyonluk şantaj! Şüpheliler serbest kaldı! TOKİ 64 ilde binlerce konutu kurasız satışa çıkarıyor: 18 bin lira taksitle... TOKİ 64 ilde binlerce konutu kurasız satışa çıkarıyor: 18 bin lira taksitle... Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi! Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması iptal edildi! İstanbul trafiğinde akılalmaz anlar: Tutanak için aracından inip hem dayak yedi hem de ceza kesildi İstanbul trafiğinde akılalmaz anlar: Tutanak için aracından inip hem dayak yedi hem de ceza kesildi