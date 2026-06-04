Kartal’da Ulaşım Güvenliği ve Kent Estetiği İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kartal Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve daha konforlu bir ulaşım sunmak amacıyla yol bakım, onarım ve tretuvar yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yıpranan yolları modernize ederken, araç trafiğinin daha güvenli ve kesintisiz akması için de titiz bir mesai yürütüyor. Belirlenen program dâhilinde hareket eden ekipler, altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları hızla yeni çehresine kavuşturuyor.

Yayalar için güvenli ve engelsiz kaldırımlar

Çalışmalar kapsamında sadece araç trafiği değil, yaya konforu da ön planda tutuluyor. İlçe genelinde yürütülen kaldırım yenileme ve düzenleme işlemleriyle, yayaların güvenli ulaşımı güvence altına alınırken aynı zamanda kent estetiğine de modern bir dokunuş yapılmış oluyor.

"Önceliğimiz komşularımızın yaşam konforu"

Kartal’ı her alanda daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Komşularımızın çok daha güvenli, rahat ve erişilebilir bir kentte yaşaması bizim birinci önceliğimiz. İlçemizin dört bir yanında eş zamanlı sürdürdüğümüz altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla Kartal’ın yarınlarını inşa etmeye, kentimize değer katmaya planlı bir şekilde devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Vatandaşların günlük rutinlerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde organize olan belediye ekipleri, etaplar halinde ilerleyerek ihtiyaç duyulan her mahalleye hizmet götürüyor. Kartal genelindeki yenileme ve bakım faaliyetleri, belirlenen takvime uygun olarak tüm hızıyla devam edecek.