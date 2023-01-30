Konyaaltı'nda kısa film festivali başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği ve dünyanın farklı yerlerinden 120 filmin gösterileceği Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali (KISFF), 3 Şubat’ta başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve bu yıl ilkini düzenlediği Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali (KISFF) başlıyor. ‘’Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık’’ temalarıyla 3-4-5 Şubat tarihlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek festival, farklı coğrafya ve dillere sahip, dünyanın dört bir yanından 120 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Ticari olmayan kısa metraj filmlerin gösterimine alternatif bir ortam yaratmak için düzenlenen festival, daha çok uzun metraj filmlerin gösterildiği ve gündemde olduğu sinema sektörüne çeşitlilik ve eşitlik getirmeyi hedefliyor. Festival aynı zamanda tüm dünyada yükselişe geçen yeni medya alanına katkı sağlamış pek çok filmi de bünyesinde barındırıyor. İklim değişikliği, sağlık, insan hakları ve mülteciler gibi küresel temalar da festivalin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

BİRLİKTELİĞİN FESTİVALİ OLACAK

Festival içeriğindeki filmlerin çoğunda, savaş değil, üreten, dans eden, şarkı söyleyen, kendi kendine yetebilen, kısacası sanata yönelen tema ve öznelere yer verilirken; filmler insanca yaşamaya dair bir övgü barındırıyor. Yönetmenlerden film eleştirmenlerine, oyunculardan sinemaseverlere pek çok sinema profesyonelini ve meraklısını ağırlayacak festival, etkinlik kapsamında gerçekleşecek uygulama atölyeleri, sinemaya ilgi duyan herkese kendini geliştirme olanağı sunacak. 100 farklı ülkeden 2000’i aşkın kısa film başvurusu arasından seçilen 120 kısa filmin yanı sıra, birçok kıymetli sanatçıyı, film atölyeleri ve konserleri sinemaseverlerle buluşturacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’KISFF, çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve birlikteliğin festivali olacak. Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali, farklı dünyaları tanıtmak, her şeyin dijital olduğu bu dönemde sinemanın ruhunu hissetmek isteyenler için bir alternatif olacak’’ dedi.